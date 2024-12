El invierno es una buena época para disfrutar de vistas preciosas en la montaña principalmente, con la nieve adornando el conjunto. Aunque también hay carreteras pintorescas en nuestro país que se embellecen por la vegetación que presentan o por las zonas marítimas con las que colinda. Tanto si te apetece deleitarte con el blanco de la nieve como si optas por disfrutar de parajes frondosos, en este artículo te hablamos de algunas de las rutas en coche más espectaculares para disfrutar del paisaje invernal.

Coche sobre la nieve con cadenas textiles | Amazon

Pirineo aragonés

Ya bañado en nieve en estas fechas por la fisonomía de su sistema montañoso, el Pirineo aragonés es un lugar de ensueño para ir con tu vehículo. Las montañas teñidas de nieve a más no poder y pueblos que parecen sacados de un cuento te harán disfrutar de unos días inolvidables. De esta forma, también puedes ir a practicar esquí a algunas de sus pistas como las de Formigal y conocer pueblos como Jaca y Aínsa.

La Alpujarra

Quien te diga que en el sur de España no puedes disfrutar de la montaña y la nieve en invierno como merece es porque no conoce Sierra Nevada (Granada). Al igual que hemos comentado sobre el Pirineo aragonés, puedes disfrutar del deporte y de la montaña a tu gusto. Si te apetece esquiar ve allí y si no puedes perderte por los parajes de la Alpujarra, con la que colinda Sierra Nevada y que engloba 32 municipios con laderas y pueblos colgados a más de 1.000 metros de altitud. Una paradita para comer en alguno de ellos te quitará el sentido con sus vistas.

Costa Brava

Si la nieve no te llama tanto la atención como deleitarte con paisajes lleno de verde, la Costa Brava te lo ofrece en el trayecto que puedes realizar desde Blanes hasta Portbou con multitud de vegetación. Tampoco le faltan las buenas vistas ya que podrás contemplar sus calas mediante un montón de miradores en los que puedes parar. Asimismo, también puedes hacerlo en pueblos marineros que saldrán a tu paso como Tossa de Mar, Begur o Cadaqués.

Viajar con mascotas en el coche: las multas a las que te enfrentas | Freepik

Ruta del Cantábrico

Tanto si eres de mar como de montaña, el norte de nuestro país tiene lo que buscas en esta época del año. Con paisajes de ambos tipos, la ruta del Cantábrico te permitirá pasar por Cantabria, País Vasco, Asturias y Galicia. Encontrarás a tu paso pueblos bellos de costa en los que también podrás parar a disfrutar de su excelente gastronomía como Santillana de Mar, Ribadeo, Hondarribia, Luarca, Comillas o San Vicente de la Barquera.