Es el rival más fuerte del Toyota RAV4, japonés, etiqueta CERO y con un descuento de 7.200 € sin contar con el Plan MOVES

Honda no ha necesitado hacer demasiado ruido para lanzar una de sus propuestas más interesantes en años. El nuevo CR-V híbrido enchufable ya está a la venta con una rebaja directa de 7.200 euros, que deja la versión Advance Tech en 54.560 euros si se paga al contado. Y lo mejor es que a este precio aún se le puede aplicar el Plan MOVES III, lo que puede suponer otros 7.000 euros menos si entregas un coche viejo para achatarrar. Con ese doble descuento, el CR-V se coloca de golpe entre los SUV grandes más atractivos del mercado.

La jugada tiene sentido: Honda ha querido eliminar barreras en su modelo más tecnológico, y lo ha hecho a base de euros contantes y sonantes. No hay fórmulas raras de financiación ni paquetes con letra pequeña. Simplemente, han decidido que el CR-V enchufable tenía que ser competitivo, y lo han convertido en la versión más lógica de la gama. Cuesta prácticamente lo mismo que el híbrido convencional, pero ofrece más autonomía eléctrica, mejor equipamiento y una etiqueta CERO que da mucha más libertad en el día a día.

En paralelo, mantiene la filosofía clásica del CR-V: un coche amplio, cómodo y hecho para durar. No entra por los ojos como un SUV premium, ni falta que le hace. Tiene ese punto funcional que siempre ha definido a Honda y que, en este caso, se agradece. No es un coche de escaparate ni de postureo, pero sí uno de esos que cuanto más lo usas, más convencido estás de haber acertado. Sobre todo ahora que, con la bajada de precio, la relación coste-producto se ha puesto a tiro.

Interior del Honda CR-V híbrido enchufable | Honda

Tecnología conocida, autonomía eléctrica más que suficiente

No usa una mecánica del otro mundo, pero sí muy efectiva. Bajo el capó lleva un motor 2.0 de gasolina de ciclo Atkinson que funciona acompañado por dos motores eléctricos. En conjunto, entrega 184 CV y 335 Nm al eje delantero. No es una bestia en cifras, pero mueve al CR-V con solvencia: de 0 a 100 en 9,4 segundos y una velocidad máxima de 195 km/h. Más que suficiente para el uso que se le va a dar, que no es precisamente ir a Nürburgring.

Lo más destacable es su batería de 17,7 kWh, con la que puede recorrer hasta 81 km en modo totalmente eléctrico según el ciclo WLTP. Esa cifra, en condiciones reales, permite hacer la mayoría de trayectos urbanos y periurbanos sin usar gasolina. Además, admite carga a 6,8 kW, así que en poco más de dos horas puede estar al cien por cien si tienes un wallbox en casa. Para el día a día, es una solución muy práctica y con menos complicaciones que un eléctrico puro.

En conducción híbrida, también destaca por su suavidad. El sistema gestiona con acierto cuándo tirar del motor térmico y cuándo no, sin sobresaltos ni cambios bruscos. Y si hablamos de consumo, homologa apenas 0,8 l/100 km en ciclo combinado, una cifra difícil de igualar fuera del mundillo PHEV. No es solo una cuestión de números: es uno de esos coches con los que de verdad puedes ahorrar si haces muchos kilómetros en eléctrico.

Honda CR-V híbrido enchufable | Honda

Mucho equipamiento, buen gusto y cero artificios

En cuanto a equipamiento, el Advance Tech viene hasta arriba. No hay que andar seleccionando extras: lo lleva todo de serie. Desde los asientos calefactados y ventilados en ambas filas hasta el techo panorámico, el Head-Up Display, la instrumentación digital, el sistema BOSE o la pantalla de 9 pulgadas con navegador. Todo integrado con coherencia, sin estridencias y sin necesidad de gastar más.

Tampoco se queda corto en seguridad. Incluye once airbags, control de crucero adaptativo, lector de señales, asistencia de carril, cámaras multivisión y todo lo que se le puede exigir a un SUV moderno. No hay experimentos ni adornos innecesarios: simplemente ofrece lo que tiene que ofrecer, bien hecho y sin fisuras. En eso, Honda sigue siendo Honda.

El nuevo CR-V PHEV no pretende revolucionar nada, pero lo que hace, lo hace muy bien. Y ahora, con la rebaja y la ayuda del MOVES, puede que estemos ante uno de los SUV más sensatos y completos de su categoría. Un coche para usarlo sin pensar, y disfrutarlo sin más.