Los requisitos que hay que cumplir para hacerse camionero en España

El CAP o Certificado de Aptitud Profesional es un documento adicional que deben obtener algunos conductores profesionales que quieran trabajar con su vehículo tanto en España como en la Unión Europea, Noruega y Suiza. El CAP complementa a los permisos de conducir de las categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D O D+E, necesarioo para poder conducir camiones o autobuses con una masa máxima autorizada (MMA) o un número concreto de pasajeros.

Conductor de autobús | Agencias

Organizaciones como ASTIC (Asociación Internacional del Transporte por Carretera) exigen esta homogeneidad en las exigencias formativas con el objetivo de establecer una regulación económica del sector y la fiscalidad de empresas que participan en este sector. La principal intención es dotar y formar a los conductores de una categoría profesional que los diferencie de los chóferes y que, además, les aportará todas las herramientas necesarias para afrontar situaciones del día a día de un transportista.

Cómo conseguir el CAP y quiénes están obligados a obtenerlo

Para obtener el CAP, certificado expedido por la Consejería de Transportes de la comunidad autónoma que residas, existen dos métodos diferentes en función de la situación en la que te encuentres.

La primera de ellas es en caso de que seas nuevo conductor. Bajo esta circunstancia, deberás hacer un curso de formación inicial. Existen dos cursos de formación inicial: los cursos CAP de autobús, también conocido como CAP de transporte de viajeros, y los cursos CAP de camión o transporte de mercancías. Para ser conductor profesional de autobuses se deberá obtener el primer tipo de CAP y tener en regla la licencia de conducir de clase D. Por su parte, para ser conductor de camiones se necesita el segundo de los CAP mencionados y estar en poder del permiso C o C+E.

Camionero conduciendo | Pixabay

La segunda situación sería ser un antiguo conductor. En este caso, necesitas hacer un curso de formación continua o renovación para obtener la tarjeta CAP. Pero, ¿Qué se considera como antiguo o nuevo conductor? En el caso del transporte de personas, si obtuviste tu licencia de tipo D con fecha posterior al 10 de septiembre de 2008 se te considera nuevo conductor y, en caso de ser anterior serás considerado como antiguo teniendo que hacer únicamente el curso de 35 horas. Si hablamos del transporte de mercancías, para ser considerado conductor antiguo tendrás que tener en posesión el permiso C antes del 10 de septiembre de 2009. En caso de ser posterior a esta fecha formarás parte de los nuevos conductores.

¿En qué consisten los cursos CAP?

En caso de ser un nuevo conductor, tanto el curso de formación inicial de transporte de mercancías como el de pasajeros consisten en un total de 140 horas lectivas, de las cuales 10 horas son prácticas y 130 teóricas. Estos cursos deberán realizarse en centros autorizados por la administración y de manera presencial.

El examen al que deberás hacer frente para el curso de formación inicial consta de 100 preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas para el que tendrás dos horas. Las respuestas correctas suman un punto, las que dejes en blanco no suman ni restan y las incorrectas restan medio punto. Se necesitará un mínimo de 50 puntos para pasar la prueba. Una vez se obtengas tu certificado CAP tendrás que renovarlo cada 5 años superando el curso de formación continua. Si no tienes la tarjeta en vigor, no podrás trabajar como conductor profesional.

Tráfico aumenta los controles a camiones y autobuses, involucrados en el 11% de los accidentes de tráfico | Agencias

Si eres un conductor antiguo, tan solo necesitarás hacer un curso de renovación o formación continua para obtener tu tarjeta CAP. Bajo esta circunstancia no tendrás que hacer ni examen ni prácticas, tan solo deberás hacer un curso teórico de 35 horas, pudiendo ser 14 de ellas a través de internet.

Cursos de promoción y ampliación del CAP

Este tipo de cursos sirven para obtener aquel permiso CAP del que no te examinaste inicialmente. En el hipotético caso en el que estés interesado en obtener la otra tarjeta CAP no tendrás que realizar de nuevo el cuso de formación, sino que podrás hacer uno de 35 horas teóricas y dos y media prácticas enfocadas al transporte de mercancías o personas, dependiendo del permiso que quieras.

Estos cursos de promoción y ampliación del CAP te prepararán para hacer un examen específico de 25 preguntas sobre la materia que te estés examinando, ya sea de mercancías o pasajeros.

El sector transportes: un sector necesitado

Tanto el sector público como privado relacionado ha manifestado su preocupación sobre la situación actual del mundo del transporte en España. Existe una clara ausencia de relevo generacional. Los jóvenes rechazan la idea de trabajar como transportistas debido a las condiciones laborales existentes en el oficio, muchas horas fuera de casa y poco tiempo libre. Actualmente, más de la mitad de los titulares con carnet clase C+E tienen una edad superior a 50 años.

Camionera comiendo una manzana | Getty Images

Hasta 10.000 ofertas de empleo quedarían vacantes en España por una ausencia de candidatos. De hecho, según diversos estudios relacionados con la situación laboral nacional, las empresas del mundo del transporte estarían teniendo dificultades para cubrir sus vacantes en una cifra cercana al 20%.

Por este motivo, algunas comunidades autónomas como Madrid ofrecen ayudas económicas para aquellas personas que estén interesadas en obtener el carnet de autobús o camión. El objetivo es claro: conseguir que las nuevas generaciones cubran los puestos de trabajo ofertados por las empresas y evitar una crisis de transportistas que todo parece indicar que se agravará con el paso de los años.