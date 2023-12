Qué puede ocurrir si no pagas una multa

Las multas de tráfico pueden ser una de las peores pesadillas para cualquier conductor. El incumplimiento de las normas de circulación, como el exceso de velocidad, el uso del móvil o el consumo de alcohol, derivan en estas sanciones. Aunque las penalizaciones por actuar en contra de la Ley de Tráfico pueden ser de varios tipos.

Multa de tráfico | iStock

Una infracción puede ser castigada con una sanción económica pero también puede suponer una pérdida de puntos en tu carnet de conducir. Aquellas multas consideradas como leves tan solo implican una penalización a nivel económico. No obstante, las denominadas como graves o muy graves implican, además de una sanción de entre 200 a 500 euros, la pérdida de puntos.

¿Qué pasa si no pago una multa?

El impago de una multa tiene diversas consecuencias en función del tipo que sea, siendo las más comunes las sanciones de tipo administrativo. Estas tienen un periodo de prescripción pasado un cierto tiempo, pero, en caso de no abonarse, la Agencia Tributaria puede embargar los bienes de la persona infractora hasta que se ejecute el pago.

El segundo de los tipos de multas, siendo estas menos comunes, son las penales. En este caso, son impuestas por un juez y su impago va más allá de un simple embargo, puesto que la consecuencia de no pagar son varios días de prisión, los cuales se establecen en función del tiempo.

Como hemos mencionado, las consecuencias por impago son muy diferentes entre las multas penales y las administrativas. En caso de no abonar una sanción impuesta por un juzgado o tribunal, por cada dos días de multa no pagadas pueden imponerte un día de cárcel, dependiendo esta decisión del juez.

En el caso de que la sanción sea de tipo administrativo, cuentas con un periodo de tiempo para pagar la cantidad sin ningún tipo de percance. Una vez agotado dicho periodo, denominado como voluntario, se aplica la vía ejecutiva. Bajo esta situación, la Agencia Tributaria enviará un procedimiento de apremio solicitándote el pago.

Multa | Centímetros Cúbicos

Cuanto más tiempo pases sin pagar, mayor recargo impondrá la Administración. El recargo es del 5% en aquellas situaciones en las que la Agencia Tributaria haya iniciado el procedimiento de apremio, justo después del fin del periodo voluntario. Si pagas durante el plazo establecido en el mencionado procedimiento, el recargo será del 10%. Y por último, el porcentaje ascenderá hasta el 20% en caso de abonar la multa finalizado el procedimiento de apremio.

¿Puede la Agencia Tributaria embargarte dinero de la nómina frente al impago?

La respuesta es que sí. La Agencia Tributaria puede embargar desde dinero hasta bienes con el objetivo de hacerte pagar la multa que debes. Y no solo eso, también sus intereses. Y es que la Ley General Tributaria establece un orden que prioriza requisar el dinero en efectivo o en cuentas bancarias y, luego, el de sueldos, salarios e incluso pensiones.

No obstante, existe un tipo de situación en la que la Administración no puede embargar. La Ley de Enjuiciamiento Civil dice que es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. "Los salarios por debajo de 1.080 euros son inembargables. Pero eso no significa que si existe otro patrimonio no se pueda embargar. Un ejemplo serían las herencias. Lo mismo ocurre con el ahorro en las cuentas", indica el Ministerio de Hacienda y Función Pública.