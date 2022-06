B1: ¿En qué consiste el carnet que podría llegar a España?

El permiso de conducir es uno de esos documentos que casi todos llevamos encima en nuestro día a día, siendo además una de las licencias que más personas solicitan cuando dan el paso de la mayoría de edad, ya que en nuestro país es posible obtener el permiso de conducir a partir de los 18 años. No significa que no podamos circular por vía pública hasta esa fecha de manera legal: a partir de los 15 años es posible obtener una licencia con la que utilizar pequeños ciclomotores y cuadriciclos siempre que éstos no sobrepasen los 500 cc o 4 KW.

En cualquier caso, la movilidad personal está avanzando y cambiando, de forma que no son las mismas necesidades de movilidad las que tenía una persona hace 30 años que las que tiene en la actualidad una persona que resida en una ciudad. De ahí que en otros países de nuestro entorno como Francia o Italia exista un permiso de conducir adicional que hace de “puente” entre la licencia de ciclomotores y cuadriciclos y el permiso de conducir B tradicional que da acceso a los turismos.

Hablamos del permiso B1, una suerte de “desdoble” del permiso de conducir B diseñado para que los más jóvenes puedan iniciarse en la movilidad de media-larga distancia por carretera.

Características y limitaciones del permiso B1

El permiso B1 está planteado para aquellas personas mayores de 16 años que quieran utilizar vehículos a motor por vía pública y no limitarse únicamente a una “micro-movilidad” ciudadana. De esta manera, el permiso B1 da acceso a utilizar los llamados “cuadriciclos pesados”, vehículos con una masa máxima de 450 kg y una potencia máxima de 17 CV, pudiendo circular a una velocidad máxima de 90 km/h.

Para obtener el permiso de conducción B1, en principio, habría que demostrar los mismos conocimientos teóricos que para obtener el permiso B tradicional, aunque deberán adaptarse algunas pruebas a la idiosincrasia de los vehículos que se pueden utilizar con este carnet. ¿Un nuevo paso para aquellos jóvenes ansiosos de conducir?

También te puede interesar: La DGT revisará la vigencia de ciertos carnets de conducir: ¿cuáles son los plazos actuales?