Multas en carretera: mejor firmar ¿o no?

Una de las peores pesadillas de todo conductor es recibir una multa de tráfico. Cuando nos encontramos circulando por la carretera debemos hacerlo cumpliendo con todas y cada una de las normas incluidas en el Reglamento General de Circulación, sin cometer infracción alguna, como por ejemplo, circular a una velocidad mayor a la permitida.

En ocasiones, podemos llegar a despistarnos, lo que provoca una situación en la que los agentes de tráfico nos den el alto y nos multen por haber cometido una infracción. Cuando esto sucede, el miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado nos explica el motivo de la sanción y, tras haberla cumplimentado, nos facilitará una copia de la penalización.

La Guardia Civil parando a vehículos | Guardia Civil

No obstante, antes de hacernos entrega de la multa nos formulara una pregunta: "¿desea firmarla o no?". Ante esta cuestión podemos decidir libremente si queremos firmar o no, puesto que puede suceder que no estemos de acuerdo con lo que indica el agente, o incluso se piense que al no firmar no nos llegará la sanción, pero... ¿es mejor firmar o no?

¿Firmar o no firmar?

Muchos usuarios piensan que al firmar la multa estamos mostrando estar de acuerdo ante la sanción. Esta afirmación es completamente errónea, puesto que en caso de firmar, no estaremos reconociendo nuestra infracción ni tampoco estaremos renunciando a recurrirla más tarde ante la propia Dirección General de Tráfico.

Una vez que el agente nos entregue nuestra copia de la multa, aunque le digamos que no vamos a firmarla, él si anotará que dicha sanción ha sido entregada al infractor, tal y como asegura Intertaller. Esto será suficiente para que se declare como entregada y como una sanción notificada.

Asimismo, no debemos olvidar que en caso de ser tu la palabra contra la de un agente, este tiene presunción de certeza, es decir, que sus declaraciones prevalecerán sobre las del conductor infractor en todo momento, salvo que existan testigos de lo ocurrido que atestigüen lo contrario.

Por lo tanto, en caso de que decidamos firmar la sanción tampoco significaría nada, puesto que una vez firmada y entregada también podemos presentar alegaciones por no estar conforme con la sanción, lo mismo que ocurre si no se firma. No obstante, cabe recordar que si la multa se entrega en mano no se enviará una copia al domicilio.