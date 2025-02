El misterio de las matrículas duplicadas, ¿podrías estar pagando multas de otro conductor?

¿Has recibido alguna vez una multa sin haber estado nunca (o al menos ese día) en el lugar de la infracción? No sufres pérdidas de memoria, tienes que ir al médico ni se trata de un error administrativo. Son las matrículas duplicadas y pueden hacer que pagues por las infracciones que cometen otros al volante.

¿Qué son las matrículas duplicadas?

Su nombre ya nos deja bastantes pistas. La estafa de las matrículas duplicadas consiste en utilizar placas falsas o clonadas para suplantar a otro cochelegalmentematriculado. Por tanto, hay dos vehículos circulando con la misma matrícula, pero solamente uno es el original.

Evidentemente, es una estafa que suele estar vinculada a organizaciones delictivas y actividades poco lícitas, como el robo de vehículos, la evasión de peajes, transportar mercancías ilegales o sencillamente evitar recibir una multa en casa. Los delincuentes, además de clonar la matrícula, buscan coches similares en marca, modelo y color para poder pasar desapercibidos en el día a día.

Además, es una estafa que se ha detectado tanto sobre particulares como sobre empresas con grandes flotas de vehículos. Y en estos casos puede ser más difícil de detectar, sobre todo en organizaciones grandes que quizá no comprueban la infracción. Pero lo peor no es pagar la sanción, sino que puedes verte implicado en investigaciones policiales y, hasta que se demuestre que no tienes nada que ver, meterte en un lío.

Causas más frecuentes

Como ya te hemos contado, hay muchos motivos que explican el duplicado de matrículas y todos están relacionados con delitos más o menos graves:

Robo de vehículos : los ladrones cambian las placas originales de un vehículo por una matrícula falsa para dificultar el rastreo.

: los ladrones cambian las placas originales de un vehículo por una matrícula falsa para dificultar el rastreo. Evasión de multas : utilizan matrículas clonadas para ahorrarse multas o pagar peajes.

: utilizan matrículas clonadas para ahorrarse multas o pagar peajes. Venta de vehículos ilegales : suelen ser coches importados de manera irregular o sin documentación. Al llevar una matrícula aparentemente válida pueden ser comercializados como legales.

: suelen ser coches importados de manera irregular o sin documentación. Al llevar una matrícula aparentemente válida pueden ser comercializados como legales. Delincuencia organizada: los delincuentes utilizan vehículos con matrículas duplicadas para cometer delitos sin dejar rastro.

Cómo evitar que me dupliquen la matrícula

En realidad, ninguno estamos exentos de que utilicen nuestra matrícula para cualquiera de estos delitos, igual que no podemos controlar que no cojan nuestras fotos de redes sociales o nos roben datos personales. Pero sí que lo podemos poner un poco más difícil.

Para empezar, tienes que saber que hay matrículas con elementos de seguridad adicionales, como algún tipo de holograma o grabado que dificulta su falsificación. Si vas a presumir de coche en redes sociales o foros, tapa siempre la matrícula, porque cualquier persona puede copiarla y encargar una réplica en un taller no autorizado.

Haz memoria y si has recibido alguna multa que no reconoces, estás a tiempo de denunciarlo. Y si la recibes en casa, no esperes para alertar a las autoridades de que puedes ser víctima de esta estafa.

Muchas veces, la primera pista te la puede dar alguien cercano: ¿te han dicho alguna vez que te han visto con el coche a una hora y en un sitio en el que no has estado? Quizá es un despiste, pero empieza a sospechar si se repite en el tiempo.