Mercedes-AMG nada a contracorriente con su último producto: un seis cilindros que deja claro que aún tienen vida por delante

Éramos muchos los que dábamos por perdidos a los motores de gran cilindrada, los cuales parecían destinados a desparecer. Por fortuna, Mercedes-AMG nos demuestra que aún les queda a estos mucha vida por delante de la mano de coches como el nuevo Mercedes-AMG CLE 53, o lo que es lo mismo, un coupé con etiqueta ECO y un seis cilindros de 449 CV bajo el capó.

Pero no vamos a negar que sorprenda que sea la firma de la estrella la encargada de demostrar que aún hay margen para este tipo de motores, especialmente cuando coches como el actual C 63 recurren a un cuatro cilindros PHEV. Sin embargo, el encargado de representar a las variantes coupé de los Clase C y Clase E no seguirá la misma senda.

Mercedes-AMG CLE 53 | Mercedes-AMG

Y puede que el motivo de ello resida precisamente ahí, en llevar a cabo la misión de ser el coupé de dos modelos de segmentos diferentes. Sea como fuere, el Mercedes-AMG CLE 53 se asienta como un digno rival de los BMW M4 y Audi RS 5.

¿Y cómo lo consigue? Principalmente de la mano de una estética específica en la que destaca la más que conocida parrilla panamericana, pasos de ruedas ensanchados y una zaga en la que se asienta una cuádruple salida de escape y un difusor.

Mercedes-AMG CLE 53 | Mercedes-AMG

El interior también ha sufrido cambios, mostrando ahora el volante AMG con mandos satélites y unos asientos deportivos tipo backet de nueva generación. No obstante, su punto álgido y motivo que hace que compita de tú a tú con los M4 y RS 5 lo encontramos en sus entrañas.

Concretamente, hablamos de un seis cilindros de 3.0 litros sobrealimentando por turbo que desarrolla 449 CV y 560 Nm de par. Además, este cuenta con el apoyo de un sistema mild-hybrid de 48V que no solo hace que el CLE obtenga la etiqueta ECO de la DGT, sino también ganar 23 CV 205 Nm de par extra.

A ello debemos sumarle un sistema overboost que, durante 12 segundos, permite que la potencia se eleve hasta los 470 CV y el par hasta los 600 Nm. Así, el Mercedes-AMG CLE 53 consigue cubrir el 0 a 100 en 4,2 segundos y alcanzar una velocidad punta de 250 km/h, la cual puede ser de 270 km/h con el AMG Driver’s Package opcional.

De momento, la firma de la estrella no ha hablado sobre ello, pero todo apunta a que este 53 actuará como ante-sala del hipotético Mercedes-AMG CLE 63. Y teniendo en cuenta que ya en esta variante recurre a un seis cilindros, todo apunta a que el tope de gama hará uso del archiconocido V8 biturbo se 4.0 litros, aunque eso sí, apoyado por un sistema PHEV.