Hyundai y KIA quieren terminar con las discusiones en el coche por la música

Quien viaje habitualmente acompañado sabrá que en ocasiones encontrar un hilo musical que nos acompañe en el trayecto puede ser prácticamente una misión imposible y en ocasiones, puede ser incluso razón de discusión dentro del habitáculo. Hyundai y KIA están dispuestos a acabar con la polémica y estrenarán un nuevo sistema de sonido de última generación que permitirá a los pasajeros escuchar cada uno música distinta sin necesidad de emplear auriculares. Concretamente se utiliza principios científicos para reducir o aumentar los niveles de audio de las ondas, evitando la superposición de sonidos y emulando un sistema similar al de la cancelación de ruido.

Bautizada como tecnología SSZ (Separated Sound Zone), es una apuesta de futuro para las dos marcas surcoreanas, especialmente con la llegada del vehículo autónomo, momento en el que según Kang-duck Ih, investigador del Laboratorio NVH de Hyundai apunta a que los clientes exigirán opciones de entretenimiento cada vez más personalizables. Este sistema es responsable de la creación y gestión de los distintos campos acústicos dentro del habitáculo del automóvil, permitiendo que se genere lo más parecido a una cúpula de sonido que aísla a los pasajeros para que no sean molestados por los sonidos exteriores.

Esta innovación no solo facilitará que cada ocupante del vehículo poder disfrutar de sus canciones favoritas, sino que también permitiría que los pasajeros puedan mantener conversaciones telefónicas con el manos libres sin que el resto las escuche o que incluso que el conductor pueda seguir escuchando sonidos indispensables para la conducción (navegación o alertas de cambio involuntario de carril, entre otros) mientras que el resto no los percibiría para no afectar su experiencia acústica. Esta tecnología lleva siendo desarrollada por las marcas asiáticas desde 2014 y se espera que la versión definitiva de producción llegue a finales de esta misma década, según Hyundai en uno o dos años.