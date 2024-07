¿Te han multado varias veces por la misma infracción? Esto es lo que debes saber

Puede que sin saberlo hayas sido multado en varias ocasiones por haber cometido la misma infracción y no te hayas enterado hasta que te ha llegado la primera multa a tu domicilio.

Pues desde ahora, si eres ciudadano de Madrid, varios juzgados de la capital han dictaminado que las multas de tráfico por infracciones cometidas de manera repetida en un corto periodo de tiempo deberán ser consideradas como una única infracción administrativa y no como varias infracciones independientes.

Por lo tanto, la primera infracción tendrá validez y las subsiguientes deberían anularse. Esto se debe al artículo 63.3 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, el cual establece que, una vez cursada la primera denuncia, las demás deben tramitarse en el mismo expediente y concluir en una sola sanción.

Para que lo entiendas, si cometes la misma infracción varias veces seguidas, solo te pueden multar una vez, no varias, como sucedía hasta ahora.

Con esto, el objetivo principal es que los conductores no sean penalizados varias veces por la misma conducta, ya que este tipo de infracciones suelen ser cometidas sin darse cuenta, como haber cruzado una misma zona restringida en diferentes días y no ser consciente de la primera infracción.

Y es que hasta ahora esto no sucedía, por lo que el Ayuntamiento de Madrid ha sido criticado por no seguir estos procedimientos hasta ahora. Las autoridades municipales no tramitaban todas las denuncias en un solo expediente, por lo que hay ciudadanos con una acumulación injusta de multas.

Además, los conductores de la capital se quejan de que el Ayuntamiento no ha notificado adecuadamente sobre las restricciones de tráfico, como los límites de Madrid Centro, que suelen ser uno de los problemas más recurrentes.

Tan solo en 2023 se impusieron más de 700,000 multas en las tres zonas de baja emisiones de la capital, lo que se traduce en una recaudación de 144 millones de euros. Para la gran mayoría de la gente que ha recibido varias multas por la misma infracción, esta situación puede significar un golpe para su economía y, con la llegada de la nueva interpretación judicial, ofrecerles un alivio a los ciudadanos madrileños.