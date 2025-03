Si te gustan los coches de lujo, no te puedes perder esta exposición que llegará a España en mayo

Los coches no solamente son un medio de transporte, sino que con el paso del tiempo han ido evolucionando hasta convertirse en algo muy codiciado. Esto no hubiera sido posible sin el mundo de la competición, el cine, el arte y una conjunción de áreas del conocimiento que le han dado un valor simbólico más allá de lo que todos podemos ver a simple vista. La muestra de ello son los coleccionistas - gente con mucho dinero normalmente - que los reúnen en su garaje o museo, que no son pocos a lo largo y ancho del planeta.

Dicho lo cual, los modelos más propensos a ser coleccionados son los llamados coches de lujo, que comercialmente no tienen en España el tirón que sí gozan en otros lugares. No obstante, adeptos en nuestro país no les falta y tendrán la oportunidad de ganar más aún a partir de mayo. La exposición The Mill Motor Gallery llegará a Madrid en mayo y, de esta forma, será el primer evento internacional destinado a vehículos de alta gama que se celebrará en suelo español. Así las cosas, congregará a coleccionistas procedentes de diversos lugares y marcas punteras de la automoción y del lifestyle.

Si te interesa ir, has de saber que se expondrán GTs, supercars e hypercars de colecciones privadas y modelos de las marcas más premium que te puedas imaginar. Asimismo, la organización del evento asegura que, como mínimo, medio centenar de vehículos exclusivos se exhibirán el 21 de mayo en la finca Aldea Santillana al norte de la capital. Pero eso no es todo, porque los coches participantes recibirán premios y reconocimientos si son los mejores valorados por el jurado de expertos y el público. Asimismo, se espera atraer un 60 % de visitantes nacionales y 40 % extranjeros.

Porsche Gulf | The Mill Factory

El origen

"Nuestro objetivo es ofrecer un espacio donde los visitantes puedan admirar coches únicos, pero también entender la tecnología, el diseño y el impacto cultural que estos tienen", señala Alfonso de Castañeda, cofundador de la exposición. Por otra parte, su socia Gema Bernaldo de Quirós, decidió impulsar este nuevo proyecto tras 20 años de experiencia en Inglaterra en eventos de automoción, aunque inspirándose en uno muy icónico. "Trabajé en Goodwood y descubrí un mundo interesante, porque van 200.000 visitantes al único evento al que asisten los equipos de Fórmula 1 además del campeonato", asegura.

No solamente habrá coches en The Mill Motor Gallery, sino que también el público podrá disfrutar de la gastronomía, vino, electrónica, relojería, moda, arte, sombreros, guantes y otros accesorios. El propósito es conseguir un turismo de mayor valor añadido en España e incluir a las mujeres que se empiezan a interesar por el mundo del motor pero que demandan esa parte de lifestyle con más experiencias.