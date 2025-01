Con este invento de una joven española podrás convertir tu coche en caravana

El camping está de moda. Ir con una caravana, o autocaravana, a disfrutar de unas vacaciones está volviendo a ser una tendencia entre los españoles. Por ello, muchas de las compañías buscan lanzar al mercado la mejor caravana posible, pero tiene un inconveniente: su alto precio.

Por eso Laura Bonmatí, una joven española procedente de Totana, Murcia, buscó la manera para conseguir tener las funciones de una caravana, pero de la forma más sencilla posible. Y lo consiguió. Creó Omnity, una cama que se puede instalar en el coche, y que cuesta 640 euros.

El invento consiste en un colchón, con una plataforma, que se pliegan en el momento en el que se van a usar, como una especie de sofá-cama que podemos encontrar en cualquier casa. Extendido al completo, puede llegar a medir 96 centímetros de ancho, y 180 de largo.

Cama coche Omnity | Omnity

Ya cuenta con más de 8 modelos distintos, y ha conseguido su objetivo principal: que sea ligero, compacto y versátil. Laura explica su funcionamiento: “tiene cuatro partes como un acordeón y la última que es extensible y con una parte fija de 50 centímetros, pero, dependiendo de la longitud del coche, puede llegar hasta los 185 cm”.

Lo mejor es que Omnity es válido para cualquier coche, porque se puede extender dependiendo de la longitud del coche. En palabras de la creadora “si se tiene un coche ranchera, el somier se va a extender completamente. Pero si se tiene un Toyota Yaris, por ejemplo, se queda más pequeño”.

Instalarlo no cuesta nada, y en unos minutos tendrás una cama en tu coche. Primero hay que volcar hacia adelante todos los asientos del coche. La plataforma, que puede guardarse en el maletero cuando no se usa, se abre para colocarse a lo largo del coche. Después, se fijan los cuatro perfiles laterales, para que no se mueva la cama. Por último, se coloca el colchón y las mantas.

De esta sencilla manera, consigues tener una cama en tu coche, para poder ir de lado a lado sin tener que alojarte en ningún hotel, y disfrutando de la comodidad de tu coche para descansar.