Este domingo en CC: Peugeot 308, Jeep Wrangler 4xe, Mitsubishi Eclipse Cross Phev, Honda CR-V y más Centímetros Cúbicos [AVANCE]

Este domingo, 14 de noviembre a las 10:00 en Antena 3, no te pierdas Centímetros Cúbicos. Poco a poco, el mundo del motor avanza hacia la electrificación por ello, en el programa de esta semana, nos ponemos al volante de modelos híbridos y eléctricos.

Descubriremos el nuevo Peugeot 308 en su versión, híbrida enchufable. En Peugeot eligieron al león por su agilidad y su fuerza, representada a través de sus dientes. Ahora su cabeza está presente en sus modelos y, el primero en estrenar esta nueva imagen es el 308.

Peugeot 308 2022 | Peugeot

Son precisamente los colmillos de un león, convertidos en luces diurnas, los que bajan de los faros LED delanteros y completan la boca del felino. Detrás, sus garras quedan estampadas dentro de los pilotos Full Led 3D. En marcha, el nuevo 308 da rienda suelta a su instinto, con sus motores de gasolina híbridos enchufables de 180 y 225 caballos. Y una batería, para ambos, que ofrece hasta 60 kilómetros de autonomía en modo totalmente eléctrico colocada bajo los asientos, para no quitar espacio al maletero.

También podrás ver la prueba de la última actualización del Mitsubishi Eclipse Cross, no solo estrena una nueva motorización híbrida enchufable, sino que también ha recibido una estética renovada. Ahora es 14 centímetros más largo gracias a unos voladizos mayores, y también mejora el espacio de los ocupantes y del maletero, que crece hasta los 404 litros.

Para la gestión de la batería incorpora dos botones: SAVE y CHARGE, con los que podemos reservar carga para más tarde o recargar la batería mientras conducimos. Los consumos serán increíbles. Homologa solo 2 litros cada 100 kilómetros, según el ciclo WLTP. Y, si queremos circular solo en modo eléctrico, podremos recorrer hasta 45 kilómetros o 55 si vamos solo por ciudad. Suficiente para asumir nuestros trayectos diarios.

Mitsubishi Eclipse Cross | Mitsubishi

En nuestra sección 'Conduce Seguro con Ponle Freno' vamos a hablar en detalle sobre los distintos asistentes laterales que puede llevar un coche moderno. Además en nuestras secciones de actualidad y competición, hablaremos de la de las últimas novedades, como la gama electrificada de Suzuki, el Mercedes AMG-SL, las últimas competiciones de la semana y mucho más.

Ponle Freno, conduce seguro | Centímetros Cúbicos

Por otro lado, nos pondremos al volante del nuevo Jeep Wrangler 4Xe, en su variante híbrida enchufable del mítico modelo de Jeep. Una versión esperada por muchos aficionados al 4x4, que combina lo mejor de los coches eléctricos con las indiscutibles capacidades off road del Wrangler.

Jeep Wrangler 4xe | La Sexta

Por último, Honda sabe que el futuro pasa por la electrificación. Por ello, para los próximos seis años planea invertir más de 46.000 millones de euros para investigar, desarrollar e implementar esa tecnología en sus vehículos.

Por eso, Honda lleva invirtiendo décadas en tecnologías alternativas, como la híbrida.

Honda CR-V Hybrid | Honda

El primer SUV de la firma en incorporarla en nuestro país fue este, el CR-V, que ha recibido una nueva actualización, sumándose a la familia e:technology. Esta semana nos ponemos al volante de este CR-V que solo está disponible con una motorización híbrida autorrecargable de 184 caballos, producto de un motor de gasolina y dos eléctricos, con la posibilidad de enviar la potencia a las ruedas delanteras o a las cuatro. Pero su sistema híbrido, denominado i-MMD, no es el habitual en estos modelos.

