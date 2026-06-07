Si crees que elegir entre un tracción trasera y un 4x4 es como escoger entre papá y mamá, este coche es perfecto para ti

A veces es difícil decidirse por un coche con tracción trasera, que te ofrece una experiencia más deportiva y atractiva en el paso por curva, o una 4x4 con la que poder atravesar cualquier terreno. BMW ha conseguido que no haya que elegir entre estas opciones, que es como escoger entre papá y mamá. La marca alemana ha incluido en su M2 una tecnología que permite disfrutar de estas dos tracciones en un mismo coche.

Tradicionalmente, el BMW M2 ha sido un coche de tracción trasera. No obstante, el fabricante germano ha presentado una versión que, por primera vez, incluirá su sistema xDrive de tracción total. ¿Era necesario convertir uno de los coupés más deportivos de la marca en un coche con esencia de todoterreno? Claro que no era necesario e incluso puede disfrutar a muchos conductores. No obstante, BMW no ha pretendido excluir a nadie, sino atraerlo, gracias a un truco de magia.

BMW M2 | BMW

Un botón mágico

El BMW M2 con tracción total incluye un botón que desactiva la entrega de potencia al eje delantero. El motor pasaría a propulsar solo las ruedas traseras. Es decir, de repente, el 4x4 se transforma en un coche de tracción trasera con todas sus virtudes de conducción. Obviamente, esta tecnología multiplica el poder de seducción de este modelo y puede llamar la atención de clientes que hasta ahora rechazaban el M2 porque buscaban una tracción integral.

No todos son ventajas con esta tecnología xDrive con paso a tracción trasera. Presenta un claro problema, una mecánica más compleja y que aumenta el peso final del coche. Estos kilos de más provocarán menos agilidad cuando se active únicamente la tracción trasera, afectando negativamente a las prestaciones y a la conducción más ligera que esté coupé podría ofrecer si no integrase el sistema xDrive.

BMW M2 | Centímetros Cúbicos

Mercados gigantes

La producción de este BMW con este sistema de tracción empezará en México el próximo agosto. De momento, las ventas de esta versión solo están previstas para dos mercados gigantes donde la tracción total es muy apreciada, China y Estados Unidos, y el país de origen de la marca, Alemania. No obstante, este experimento de BMW es muy probable que se extienda a otros territorios ya sea como parte del M2 o de otros modelos que nazcan o se actualicen en el futuro cercano.

La tecnología xDrive no es la única novedad que presenta el nuevo BMW M2. El motor de gasolina de seis cilindros en línea y 3.0 litros suma el sistema M Ignite que funciona añadiendo una precámara al proceso de combustión, lo que debería reducir el consumo de combustible y las emisiones. En definitiva, la marca alemana sigue por el camino de la innovación que tantas alegrías le ha dado, buscando cómo convencer a los clientes con coches cada vez más dinámicos y apetecibles.