Cómo saber si tengo que recargar el aire acondicionado de mi coche

Este verano las temperaturas rara vez bajan de los 35ºC. Incluso, en muchos puntos de España la cifra asciende hasta los más de 40ºC. Ante estas situaciones, el aire acondicionado de nuestro coche pasa a ser nuestro mayor aliado para poder afrontar el calor extremo en estos meses estivales.

Uno de los problemas que sufren las mayoría de los conductores es la falta de revisión de sus vehículos. Más concretamente con el aire condicionado. Este sistema de refrigeración puede no actuar con la potencia suficiente o, directamente, no funcionar por una ausencia de precaución. Para evitar esta desagradable situación es recomendable tener ciertas precauciones.

Aire acondicionado del coche | Freepik

En caso de que el climatizador del automóvil permanezca sin activarse durante mucho tiempo, este puede estropearse. La suciedad puede acumularse en el filtro del aire por el polvo o el polen. Para conocer si esto a ocurrido bastaría con oler el aire, si este desprende un mal olor seguramente deberás limpiarlo. Además, una manera muy sencilla y útil para evitar que el aire acondicionado de tu coche quede inutilizado es encenderlo a lo largo del año en varias ocasiones.

Otra posibilidad es que exista una pequeña fuga de refrigerante. En este caso, lo podrás notar a través de las manchas de aceite alrededor de los conductos del sistema. La solución a este problema sería sustituir los mencionados conductos por unos nuevos. Por esta razón, pasar por el taller a hacer un chequeo íntegro de tu vehículo es muy importante, más aún si vas a afrontar algún viaje.

Sin embargo, el sistema de refrigeración de tu coche puede tener una presión en el gas insuficiente, por lo que conviene cargar de nuevo la cantidad adecuada. En situaciones donde el aire no salga frío o lo haga con poca potencia deberás reponer este fluido. Gracias a esta acción no solo conseguirás que vuelva a funcionar correctamente, si no que también consumirás menos gasolina.

Dependiendo del gas utilizado y del modelo del coche, una recarga del aire acondicionado puede salirte por un precio de entre 50 a 150 euros. Además, por norma general, la vida útil de este nuevo fluido debería ser de unos tres años.