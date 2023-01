Cómo inflar las ruedas del coche en una gasolinera

Algo que no todas las personas que tienen el carnet de conducir tienen claro es cómo deben inflar las ruedas de su coche. Es de vital importancia para su mantenimiento y para evitar posibles accidentes. Para ello, vamos a recordarte cómo debes inflarlas.

Como el tamaño de la rueda varía según qué vehículo, no todos los neumáticos deben estar a la misma presión. Para saber qué presión debes poner en ellos, lo ideal es que consultes la pegatina oculta en tu vehículo. Suele encontrarse en el marco de la puerta o en la tapa del depósito de combustible por dentro. Además, la presión de las ruedas debe mirarse con los neumáticos más fríos posibles, no se recomienda conducir más de 4 o 5 kilómetros antes de hacerlo. Si te has pasado, debes dejar que se enfríen antes de mirar los bares.

Teniendo esto en cuenta, quita el tapón que protege la válvula de la rueda. Coge el manómetro y sitúa la boquilla del mismo sobre la válvula, y presione hacia abajo, hasta que deje de escucharse como escapa el aire.

Ahora, en el propio manómetro o en la torre del aparato podrás ver la lectura de tus ruedas. Debes ajustarla a la que marca el fabricante. Si es superior, debes bajarla con el botón que deja escapar el aire, y si es menor, debes presionar el botón que infla la rueda.

Una vez los niveles coinciden con los del fabricante, tan solo retira la boquilla del manómetro y coloca el tapón retirado previamente de la válvula. Debes realizar estos pasos en las 4 ruedas.