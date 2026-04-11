SMW, la marca medio italiana medio china que ofrece coches de 7 plazas por menos de 20.000 euros

Las familias muy numerosas pueden tener graves problemas para comprar un coche que cumpla con dos condiciones. Uno, que sea suficientemente espacioso y tenga plazas para todos los miembros. Dos, que se ajuste al presupuesto familiar. Dicho en otras palabras, que sea barato. Sin embargo, en el mercado hay una marca medio italiana medio china que cumple con todas estas características, SWM.

La marca nació en Italia en 1971 y desde 2014 es de propiedad china, lo que ha ayudado a la electrificación de sus modelos y a abaratarlos a pesar de su amplio equipamiento. Es lo que ha ocurrido con sus dos SUV de siete plazas, el SWM G03F y el G05F, muy aptos para familias muy numerosas con distintas motorizaciones.

SWM G05F | SWM

Gasto reducido de combustible

El SWM G05F es un SUV grande de 4,750 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,78 de alto que alcanza los 1.920 litros de capacidad de carga con los asientos traseros abatidos. En este caso, solo está disponible con motorización de gasolina y se puede comprar desde 19.900 euros. Su potencia es de 139 CV para una aceleración de 0 a 100 en 13 segundos, una velocidad máxima de 185 km/h un consumo combinado de 8,5 litros cada 100 kilómetros, muy moderado para su tamaño y peso.

El SWM G03F es un SUV Mediano que tiene versiones de 5 y 7 plazas tanto con motorización de gasolina, híbrida o 100% eléctrica. La 7 plazas de gasolina incorpora un motor de 1.5 litros y cuatro cilindros en línea para 110 CV de potencia, una aceleración de 0 a 100 en 10 segundos, una velocidad máxima de 180 km/h y un consumo de 7,2 litros cada 100 kilómetros, prestaciones muy atractivas que se mantienen en sus otras propulsiones.

SWM G03 | SWM

Buen equipamiento

Este SWM G03F se vende desde 18.369 euros, un precio muy moderado para todo lo que ofrece, no solo su mecánica, sino también su equipamiento con sistema de distancia de aparcamiento trasero con sensor y cámara, su conexión wi-fi con tarjeta Sim integrada o pantalla táctil de 10 pulgadas para el sistema multimedia.

Su espacio de carga es muy generoso, despliega 165 litros con tres filas de asientos en pie, 705 litros con dos filas y 1.564 litros con solo la fila delantera. Los SWM van bastante bien de espacio, pero justos de sistemas de asistencia a la conducción, pero tampoco hay que exigirle mucho al precio que se venden. Son una alternativa a tener en cuenta por las familias muy numerosas.