Carriles circunstanciales: las claves que nos recuerda la DGT

La llegada de las fiestas navideñas tiene un impacto directo en las carreteras: el número de desplazamientos se multiplica, con millones de familias viajando de un lugar a otro para celebrar las fiestas con sus seres queridos y allegados. La red vial nacional está preparada para un número muy alto de vehículos circulando de manera simultánea, pero en ocasiones esa cantidad ssupera el límte lo que da como resultado la aparición de atascos y retenciones.

Para reducir en la medida de lo posible la incidencia del tráfico, las autoridades utilizan ciertas herramientas con las que mejorar la capacidad de 'absorción' de tráfico de las carreteras. Una de esas herramientas son los carriles que la Dirección General de Tráfico denomina como 'circunstanciales', también conocidos como 'carriles adicionales'. La utilización de estos carriles permite a las autoridades crear carriles en un sentido concreto de manera rápida y sencilla, sin tener que modificar ninguna infraestructura ya existente.

Sin embargo, lo cierto es que la inmensa mayoría de los conductores no se han enfrentado nunca a la circulación dentro de un carril circunstancial, de manera que no sabe cómo debe comportarse al volante de su vehículo para no resultar un peligro y reducir así el riesgo de accidentes.

Como usar los carriles circunstanciales

Los carriles circunstanciales tienen varias normas que es necesario cumplir a rajatabla para circular con seguridad. Lo primero que es necesario saber es que está terminantemente prohibido adelantar en los carriles circunstanciales, independientemente de la velocidad a la que circule el vehículo que nos precede. Por otro lado, también es cierto que es obligatorio la utilización de la iluminación de cruce en nuestro vehículo, sea de la clase que sea. No es suficiente con utilizar la iluminación diurna, de manera que tendremos que activarla manualmente si es de día.

Hay que tener claro también que este tipo de carriles se pueden instalar en cualquier vía, de forma que el límite de velocidad de la vía puede no ser siempre el mismo: