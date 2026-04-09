3 coches potentes con motor gasolina de más de 300 CV y consumo contenido perfectos para los puristas

Aún queda mucha gente agnóstica de los motores eléctricos y solo quieren coches con propulsores de gasolina. Les atrae el olor del combustible, la sonoridad y la velocidad. Desean vehículos potentes, que tiren para adelante con facilidad. Eso sí, que pasen lo menos posible por la gasolinera para no desangrar la cuenta corriente. Pero esta mezcla es extraña, muy complicada de encontrar. Cuantos más caballos, mayor consumo, es lógico. Sin embargo, en el mercado tenemos un trío que supera los 300 CV y registra un gasto inferior a los 8 litros cada 100 kilómetros.

Cupra León

Cupra León | Cupra

Empezamos con sello nacional, el Cupra León, un Compacto que cuenta con una versión de 325 CV de potencia y un consumo muy moderado de 7,6 litros cada 100 kilómetros. Su motor es de 2.0 litros y cuatro cilindros en línea, capaz de ofrecer una aceleración de 0 a 100 en 5,4 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h. Está disponible en la alternativa de acabados VZ DSG desde 54.000 euros o el tope de la gama VZ Extreme DSG desde cerca de 60.500 euros.

Este Cupra León es un coche apasionante de conducir, de tracción delantera y cambio manual de siete marchas, que regala sensaciones deportivas en cada instante que se complementan con el diseño inspirado en los vehículos de competición. Es difícil encontrar modelos de sus características a un precio tan bajo, aunque su equipamiento es algo deficiente.

Mini Countryman

Prueba del Mini Countryman JCW | Centímetros Cúbicos

El Mini Countryman es como el Cooper de toda la vida pero transformado en un SUV pequeño. Una de sus versiones, que se vende desde 51.200 euros, es puramente de gasolina con un motor de 2.0 litros y cuaro cilindros en línea, como en el Cupra León. Las prestaciones también se repiten aunque entregue menos potencia, 301 CV, y el consumo aumenta hasta los 7,8 litros.

Esta alternativa, aunque de apariencia urbanita, tiene condiciones todoterreno, comenzando por su tracción 4x4. Este Mini no da para subir los Alpes pero sí presenta un diseño que protege lo suficiente el coche al enfrentarse a carreteras que no sean de asfalto y con algunos obstáculos.

BMW Z4

BMW Z4 | BMW

Cerramos con el BMW Z4, un lujoso descapotable biplaza para darse un caprichito. Uno que no es barato porque su precio se eleva por encima de los 80.000 euros en su versión más potente, la M40I. El coste está justificado en la calidad y personalidad de cada uno de los elementos del coche, exclusivo y de alta gama que, además, permite una experiencia tremenda al volante.

Lo consigue gracias a su moto de 3.0 litros y seis cilindros en línea que genera 340 CV de potencia. De la lista, es el que más gasta, 7,9 litros cada 100 kilómetros, y la velocidad máxima se vuelve a repetir en 250 km/h, pero de los tres modelos es el que acelerade 0 a 100 más rápido con 4,5 segundos. La propulsión está vinculada a una transmisión automática con paso a modo manual de ocho marchas y, a lo mejor de todo, una tracción trasera para un paso por curva delirante.