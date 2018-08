No por tener contratado un seguro de coche estás cubierto ante todo. Hay algunos casos en los que las aseguradoras no te cubrirán y aunque cada compañía tiene sus condiciones, hay 10 situaciones que en las que no podrás reclamar nada.

Llevar la ITV caducada, circular por un camino no asfaltado, tener un accidente tras conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol o no tener carné de conducir son algunas de ellas.

No te pierdas el vídeo si quieres conocer todas al detalle.