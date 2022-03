Sergio Pérez se adelanta a Carlos Sainz y logra su primera Pole en la Fórmula 1

Los pilotos abandonaron el circuito de Jeddah Corniche muy tarde, tras más de cuatro horas dirimiendo si se debía o no continuar con el Gran Premio de Arabia Saudí tras los ataques terroristas que fueron protagonistas durante la tarde del viernes. Terminarían decidiendo que la competición debería prevalecer, deparándonos lo que ha sido una de las sesiones de clasificación más extrañas vistas en la Fórmula 1 durante los últimos años.

Y la noticia de la Q1 fue durante un rato precisamente que Lewis Hamilton no iba a poder encontrar un crono que le permitiera pasar el primer corte. El piloto de Mercedes-AMG F1 se quedaba fuera de la Q2, con un W13 que ha estado sufriendo durante todo el viernes con el efecto rebote en una pista que en teoría no debería acusar tanto el mismo.

George Russel fue el único Mercedes en Q3 | Pirelli

El británico tuvo que levantar el coche para tratar de reconducir esta situación, algo que llevó a que el coche tuviera menos competitividad a una vuelta, hasta el punto de que se trataba uno de los cinco primeros eliminados en una situación prácticamente histórica si consideramos que ha sido sin una gran alteración meteorológica o un error del propio competidor. Si nada cambia, saldrá desde la 16ª posición en parrilla.

Muy desconcertado, Lewis Hamilton apuntó hacia dónde podría estar el problema: “No sé qué tan diferentes son los coches para la configuración, pero el mío no se podía manejar con la configuración que elegí. Fue mi decisión. hice algunos cambios de configuración. No sé si eso tuvo todo que ver con ello, pero era muy inestable, así que no sé cómo será mañana. Es un largo camino de vuelta. Algo en la configuración se veía bien en la FP3. intentamos progresar en una dirección similar y tal vez fuimos demasiado lejos, y simplemente no se podía conducir; muy nervioso”.

Junto a él también se quedaban sin pasar el corte Albon y Nico Hülkenberg, de nuevo sustituyendo a Sebastian Vettel, mientras que Nicholas Latifi obligaba a sacar la primera bandera roja tras irse contra el muro con su Williams y Yuki Tsunoda volvía a sufrir problemas de fiabilidad en la unidad de potencia de su AlphaTauri. Decimos primera bandera roja porque no tardaría mucho en haber una segunda, concretamente cuando ya discurría la Q2, con Mick Schumacher perdiendo su HAAS después de pasar sobre un piano.

El alemán se convirtió en un auténtico pasajero y no pudo hacer nada para evitar que el VF-22 saliera prácticamente catapultado contra las protecciones. Los cables que retienen las ruedas se rompieron, el airbox quedó completamente dañado y el monoplaza, prácticamente partido en dos a la altura de la caja de cambios.

Esteban Ocon evitó un gran accidente para ser quinto | Pirelli

La falta de conversaciones de radio entre la escudería estadounidense y Mick hizo saltar todas las alarmas, llevando incluso a la pronta actuación de las asistencias médicas, con la presencia de una ambulancia y del coche médico que finalmente serían responsables de su extracción y del trasladado hasta ser posteriormente aerotransportado para realizarle los pertinentes chequeos tras un impacto de alta energía. Afortunadamente, el germano no tiene ninguna fractura tras los primeros chequeos.

La sesión estuvo detenida durante muchos minutos hasta que los comisarios retiraron todos los trozos de la pista y en ese momento ya se dejaba ver que los Ferrari volvían a ir muy en serio, en esta ocasión liderados por Carlos Sainz, el cual sufrió mucho también en los entrenamientos con el rebote en recta de su F1-75. En la parte de atrás se daba la noticia de que los dos McLaren volvían a caer, así como Alex Albon, el propio Mick Schumacher y Zhou, con George Russell salvando el honor de los Mercedes por un suspiro tras meterse a Q2 en la décima plaza.

A las puertas de su primera pole se quedó Sainz | Pirelli

Parecía que Carlos Sainz estaba en disposición de lograr su primera Pole Position en el Mundial de Fórmula 1, especialmente después de un brillante primer intento en Q3 con neumático usado que llevó al español a situarse primero provisionalmente. No tuvo esa velocidad en la intentona definitiva. Sainz no conseguía mejorar su primer registro ya con el juego de blandos nuevos, mientras que primero Charles Leclerc y después Checo Pérez le superaban en la tabla de tiempos. Para el mexicano era su primera pole, con Verstappen con el cuarto mejor tiempo (a falta de conocer a qué incidente anotado se refería dirección de carrera) detrás de un Sainz que reconoció no sentirse nada cómodo con las ruedas recién estrenadas. .

Esteban Ocon por su parte sería quinto, superando una vez más a Fernando Alonso el sábado, con el asturiano partiendo mañana séptimo tras George Russel y por delante del grupo formado por Valtteri Bottas, Pierre Gasly y Kevin Magnussen. De nuevo HAAS y Alfa Romeo demostrando que tienen capacidad para estar en la primera parte de parrilla también en este tipo de circuitos.