Sébastien Loeb gana una etapa teñida de luto por el fallecimiento de un espectador

El Rally Dakar 2023 ha despertado este miércoles con un inmenso pesar. Prácticamente como uno de esos días en los que te cuesta mover tu cuerpo, todo ello a pesar de que se trataba de un recorrido de apenas 114 kilómetros competitivos y que para la mayoría de los participantes se afrontaba la entrada a un nuevo escenario, el Empty Quarter, uno de los desiertos más ‘solitarios’ e inmensos del planeta y que daba la bienvenida a los participantes que tratarán de escapar de él en los próximos días para empezar a enfilar la recta final de esta edición que acabará el próximo domingo 15 de enero.

Ese pesar que inundado el vivac en las últimas horas viene precedido de la noticia del fallecimiento de un espectador italiano de 69 años que estaba asistiendo en primera persona al desarrollo de la novena etapa que se celebró este martes. En una zona de visibilidad, tras una duna, el aficionado recibió el golpe por parte del camión de Ales Loprais, líder en su categoría, falleciendo horas después mientras era transportado al hospital.

El competidor checo llegó a la zona sin poder ver lo que había al otro lado de la cresta, por lo que en un principio parece que no pudo hacer nada para evitar dicho fatal accidente, algo que corresponderá ahora a las autoridades locales esclarecer a través de la investigación. Por el momento, el equipo de Loprais ha decidido ponerse a disposición de la policía y no tomar parte de la décima etapa para poder acelerar el proceso. De esta forma, el vivac amanecía silencioso, teñido de ese luto denso y doloroso que no invita a seguir con la competición.

Triste amanecer en el vivac del Rally Dakar | Audi

Póker para un Sébastien Loeb imparable en coches

Ya una vez que el cronometro se puso en marcha, en coches fue Sébastien Loeb el que estableció por tercer día consecutivo la referencia, recortando 5 minutos y 22 segundos a un Lucas Moraes que retiene la segunda plaza, mientras que Nasser Al-Attiyah sigue con su estrategia conservadora y de gestión de riesgos con la que consigue mantener una ventaja por encima de los 81 minutos respecto al brasileño y de 1 hora y 37 minutos respecto a Loeb.

Confirmado ya el abandono de Carlos Sainz y Lucas Cruz, Audi salía a esta jornada con el objetivo de seguir mejorando el RS Q e-tron E2 de la mano de un Mattias Ekström que finalizaba el miércoles con el segundo mejor tiempo, mientras que el primer español en la tabla sería precisamente un copiloto, Armand Monleón, el cual se encuentra en el baquet de la derecha del MINI JCW Rally Plus pilotado por el polaco Jakub Przygonski. Algo más complicado parece que será de nuevo para los integrantes del equipo Astara, con Laia Sanz cediendo 46 minutos y con Sergio Vallejo también parado en el recorrido en el que está siendo su último comodín para seguir en carrera, teniendo además en el horizonte la temida etapa maratón.

Kevin Benavides pone a KTM al frente de las motos

Benavides supera a Howes y Price en la general | Red Bull

En cuanto a las motos, la atención se ha centrado en ver cómo los primeros pilotos en salir a la arena conseguían contener el golpe, aunque apenas se tratasen de 114 kilómetros y tuvieran de su lado las bonificaciones para los tres primeros. Sin embargo, Luciano Benavides, Toby Price y Skyler Howes han perdido irremediablemente tiempo, algo que aprovechaba el tercero de la general, Kevin Benavides, consiguiendo ponerse líder de la general tras superar al estadounidense de Husqvarna y al también piloto de KTM Factory.

La etapa se la ha anotado el botsuano Ross Branch con la Hero, segunda que consigue en esta edición del Rally Dakar, superando en 21 segundos a Adrien Van Beveren y en medio minuto a la gran sorpresa del día, el piloto de la categoría Rally2, Michael Docherty, sudafricano que está compitiendo con una Husqvarna. Lorenzo Santolino sigue siendo el mejor español en ausencia de Joan Barreda, pero en este caso es undécimo después de que lo haya superado Matthias Walkner.