Los Red Bull recuperan los dobletes en Japón y Carlos Sainz sube al podio

Si había algún circuito en el que se podía romper la racha de salidas limpias, sin duda ese era Suzuka, sabiendo que, especialmente el embudo que siempre se conforma en el primer sector, protagonista de algunos de los accidentes más famosos de la historia, es todo un imán para las colisiones. Así fue. El impacto se produjo en la segunda mitad de tabla, con un muy mal arranque de los Racing Bulls que los metió en problemas, especialmente a un Daniel Ricciardo que lo que menos necesitaba en estos momentos era ser actor principal en un accidente en primera vuelta.

El australiano, que está siendo superado con consistencia por su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, se estaba preparando para comenzar a trazar las enlazadas, cuando en la parte trasera terminó contactando con el Williams de Alex Albon, el cual había mejorado la salida de los Racing Bulls y estaba amenazando la posición del expiloto de Red Bull, Los dos pilotos se iban contra las protecciones de neumáticos de la curva 3, en una acción que seguramente preocupa mucho en Grove por el estado del chasis.

La resalida fue mucho menos accidentada | Red Bull Content Pool

Recordemos que Albon ya se fue contra el muro en Australia, lo que le dejó muy dañada su unidad y obligó al equipo a bajar a Logan Sargeant del coche para cederle su chasis al británico-tailandés. Sin un tercer chasis listo, para el inicio de temporada, la escudería Williams tuvo que trabajar en reparar el elemento accidentado para que lo pudiera emplear en Japón Sargeant, con el susto ya de por sí del accidente del estadounidense en la FP1. Ahora, una nueva colisión de Alexander ahonda en la preocupación del equipo.

Con la inevitable bandera roja parando la carrera, la acción tardaría media hora en reiniciarse para retirar los dos monoplazas, así como recolocar las barreras de neumáticos, con los pilotos teniendo oportunidad de cambiar los neumáticos en parrilla, aunque algunos como Fernando Alonso optaron por no variar de compuesto a pesar de que a muchos les había sorprendido la alta temperatura en el inicio de la carrera. Los dos Mercedes eran los que más arriesgaban en la parte delantera, pasando al duro, algo que en la parte de atrás también copiaban los dos Alpine y Sargeant.

Carlos Sainz subió de nuevo al podio | Ferrari

No le funcionó la estrategia a Mercedes, al menos no con el duro, con el que sufrieron tanto Hamilton como Russell para mantenerse en el ritmo de los de delante. Las posiciones se iban a ir colocando después de la segunda salida, esta vez sí sin accidentes, Los Ferrari sacaban partido a su buena gestión de gomas, algo que iba a facilitar la remontada de Charles Leclerc y que le iba a dar la oportunidad a Carlos Sainz a preparar una estrategia a largo plazo, de esas que entregan o no sus frutos en el último stint de carrera.

El madrileño volvió a hacer una carrera muy sólida, retrasando lo máximo posible cada una de sus paradas con el objetivo de montar el compuesto duro ya con un colchón de vueltas respecto a los pilotos que llevaba por delante. En ese punto, el reciente ganador del Gran Premio de Australia consiguió desembarazarse rápidamente de Lewis Hamilton, mientras que George Russell terminaría claudicando y parando pronto para montar el medio ante la falta de rendimiento del duro.

Lando Norris volvió a superar a Piastri | McLaren

Con vía libre, Sainz dio caza rápidamente a Lando Norris y Charles Leclerc, ambos con diez vueltas más de neumático que el español, ambos adelantados en la recta de meta de forma contundente en la cabalgada de Carlos Sainz para lograr un nuevo podio esta temporada, el tercero del año en las tres carreras que ha disputado hasta el momento, en este caso escoltando a los Red Bull, a los que prácticamente no se les vio en toda la carrera, más allá de un pequeño error de Checo al inicio de la prueba y la celebración de un Max Verstappen que lograba su victoria número 57 en un lugar del que guarda muy buenos recuerdos, escenario en el que se proclamó por segunda vez Campeón del Mundo de Fórmula 1.

Buen resultado para Ferrari en una carrera en la que la degradación fue muy protagonista, colocando tercero y cuarto (Leclerc partía séptimo) a sus dos SF-24, un monoplaza que desde luego ha demostrado haber dado un salto de gigante en materia de gestión de gomas. Lando Norris tuvo que conformarse con la quinta plaza, mientras que Fernando Alonso volvió a hacer una actuación estelar al haber conseguido conservar la sexta posición en una carrera en la que las simulaciones apuntaban al noveno puesto, algo que utilizó el propio piloto ovetense para rebajar las expectativas antes del arranque.

Sexto puesto de nuevo muy trabajado por Fernando Alonso | Aston Martin

El bicampeón del Mundo se las ingenió para retener a Oscar Piastri durante la recta final de la carrera y cuando tuvo oportunidad supo ayudar al oceánico para evitar que George Russell, con el neumático medio llegara rápidamente al Aston Martin. El británico, desesperado, se tiró desde lejísimos para tratar de adelantar en la chicane antes de la recta de meta, obligando al de McLaren a que se tuviera que acortar la curva, provocando a su vez la investigación por parte de los comisarios.

Russell consiguió finalmente cruzar la meta séptimo, pero dependerá de la decisión de la investigación saber si Piastri consigue recuperarla en los despachos. Lewis Hamilton terminó noveno, muy voluntarioso al llegar incluso a preguntar al equipo durante la carrera sobre si tenía que dejar pasar a George. Completaban las posiciones de puntos Yuki Tsunoda, consiguiendo de nuevo que un piloto nipón consiguiera puntuar en casa. Tras él, un Lance Stroll que se quejó amargamente de que el motor no le permitía ser competitivo en rectas, mientras que el drama para los Alpine continúa, terminando sólo por delante de un Logan Sargeant que se salió en la curva 9 sin llegar a tocar las protecciones.

Clasificación del Gran Premio de Japón 2024: