Red Bull hace oficial que su gran genio abandona el equipo

Aunque no se esperaba el anuncio hasta el jueves con el objetivo de no interferir en el recuerdo a Ayrton Senna en el día del 30 aniversario de su fallecimiento, finalmente Red Bull Racing ha emitido el comunicado oficial en el que confirma la marcha de Adrian Newey al término de la presente temporada. El diseñador británico, que lleva prácticamente dos décadas involucrado en el proyecto de la firma de las bebidas energéticas, hace oficial por tanto lo que se venía rumoreando las últimas semanas, algo que ha provocado todo un terremoto en el paddock al ser considerado como el diseñador más destacado de la Fórmula 1 moderna.

La decisión de apartarse de la escudería de Milton Keynes, aunque no se producirá definitivamente hasta el primer trimestre de 2025, ya se ha confirmado que tendrá efecto inmediato. El diseñador británico dejará de estar involucrado en los proyectos relacionados con la categoría reina y pasará a ultimas los detalles del RB17, el hypercar de producción destinado a circuitos en el que Red Bull Technologies Group lleva ya trabajando varios años y que supondrá el lanzamiento de su primer automóvil.

Se cierra así una era que ha cubierto en total 19 temporadas desde que Newey se involucró en la creación del RB3. A partir de ahí, han sido siete títulos de pilotos (camino al octavo si Max Verstappen consigue igualar este año el tetracampeonato de Sebastian Vettel) y seis de constructores, así como 118 victorias y 101 Pole Position con los monoplazas que ha diseñado el genio de Colchester durante estos años, sabiendo especialmente sacar todo el partido a los cambios reglamentarios y a las zonas grises que estos dejaban.

Newey abandonará Red Bull tras 19 temporadas | Red Bull Content Pool

Adrian Newey comenzó sus declaraciones en el comunicado haciendo referencia al pasado: “Desde que era un niño, quería ser diseñador de coches rápidos. Mi sueño era ser ingeniero en la Fórmula Uno y he tenido la suerte de hacerlo realidad. Durante casi dos décadas, ha sido un gran honor para mí haber desempeñado un papel clave en el progreso de Red Bull Racing desde un recién llegado hasta un equipo ganador de múltiples títulos. Sin embargo, siento que ahora es un momento oportuno para entregar ese testigo a otros y buscar nuevos desafíos para mí. Mientras tanto, las etapas finales de desarrollo de RB17 están sobre nosotros, por lo que durante el resto de mi tiempo con el equipo mi atención se centrará en eso”.

Hubo lugar también para el agradecimiento a todos aquellos que han trabajado a su lado a lo largo de estos años: "Me gustaría agradecer a las muchas personas increíbles con las que he trabajado en Red Bull durante nuestro viaje durante los últimos 18 años por su talento, dedicación y trabajo duro. A título personal, también me gustaría agradecer a los accionistas, al fallecido Dietrich Mateschitz, Mark Mateschitz y Chalerm Yoovidhya por su inquebrantable apoyo durante mi estancia en Red Bull, y a Christian, que no sólo ha sido mi socio comercial sino también un amigo. de nuestras respectivas familias. Además, gracias a Oliver Mintzlaff por su dirección y a Eddie Jordan, mi amigo cercano y manager”.

Su paso al costado en Fórmula 1 podría permitirle fichar antes por otro equipo | Red Bull Content Pool

Las más esperadas eran las palabras del responsable de la escudería, un Christian Horner que, además de su amigo durante estos años, también apunta a que puede haber sido una de las razones que ha tenido Newey para abandonar Red Bull: “Su excepcional capacidad para conceptualizar más allá de la F1 y aportar una inspiración más amplia para el diseño de los monoplazas, su notable talento para aceptar el cambio y encontrar las áreas más gratificantes de las reglas en las que centrarse, y su incesante voluntad de ganar han ayudado a Red Bull para convertirse en una fuerza mayor de lo que creo que incluso el difunto Dietrich Mateschitz podría haber imaginado. Más que eso, los últimos 19 años con Adrian han sido muy divertidos. Para mí, cuando Adrian se unió a Red Bull, ya era un diseñador superestrella. Dos décadas y 13 Campeonatos después se marcha como una auténtica leyenda. También es mi amigo y alguien a quien estaré eternamente agradecido por todo lo que aportó a nuestra asociación. El legado que deja resonará en los pasillos de Milton Keynes y el RB17 será un testimonio apropiado de su tiempo con nosotros”.

El siguiente punto es conocer cuál será el destino de Newey en caso de mantenerse en la Fórmula 1. A pesar de que el comunicado marca el primer trimestre de 2025 como el final de la relación contractual, muchos están apuntando a que al desvincularse de la operativa en Fórmula 1 con carácter inmediato, esto le podría dejar la puerta abierta para que pueda unirse ya a una escudería de la parrilla a lo largo de la próxima temporada, algo que le permitiría a su vez trabajar en el monoplaza de 2026 ya con el nuevo reglamento.