¿Qué podemos esperar del GP de Hungría de Fórmula 1?

Segunda de las tres balas en la recámara para Aston Martin y Fernando Alonso. Budapest recibirá este fin de semana la decimoprimera ronda del campeonato mundial de Fórmula 1. Una carrera que se presenta apasionante después de conocer la asignación alternativa de los neumáticos en el nuevo formato de clasificación. No es el único factor que aporta emoción. La configuración del circuito es una de las más particulares de todo el calendario y se considera un Mónaco sin muros. Este Gran Premio de Hungría llega después de otra victoria de Max Verstappen en Silverstone, la sexta consecutiva y octava de la temporada.

Ferrari en el GP de Hungría de 2022 | Ferrari F1

Hungaroring es uno de los autódromos con menor velocidad media del campeonato, concretamente el tercero con 186 km/h. Únicamente por detrás del mencionado Mónaco y de Singapur. Este peculiar circuito fue construido sobre un campo de patatas y fue la primera carrera detrás del Telón de Acero. Desde su inauguración, en 1986, no ha sufrido modificación alguna. Además, todos y cada uno de los Grandes Premios de Hungría se han celebrado en este trazado de forma ininterrumpida desde su nacimiento.

Este circuito permanente de Hungaroring es considerado por muchos como un kartódromo por lo estrecha que es la pista y los 'trenecitos' de DRS que se forman en carrera. El punto más ancho del trazado magiar tiene 15 metros y el más estrecho 10. En el primer sector los pilotos afrontarán uno de los puntos clave de adelantamiento situado entre las curvas 1,2 y 3 que, además, cuenta con las únicas dos zonas de DRS. El punto de frenada más fuerte lo encontramos en el primer giro donde los monoplazas reducirán su velocidad de los 320 km/h hasta los 95 km/h haciendo frente a una fuerza de 4,6 G. El sector dos tiene ocho de las 14 curvas del circuito. Unas curvas enlazadas de velocidad media donde es muy sencillo perder tiempo. El tercer y último sector es prácticamente idéntico al primero con tres giros y rectas muy cortas.

Gráfico del circuito de Hungaroring | Mercedes-AMG Petronas F1

Las claves de este GP de Hungría serán la estrategia, que variará a causa del nuevo formato de clasificación, la tracción, los frenos y la posición inicial que ocupe cada piloto. En Hungaroring es muy difícil adelantar. Aunque si nos fijamos en el números de adelantamientos del año pasado parece no serlo. Hasta 65 intercambios de posición se realizaron.

Los neumáticos seleccionados para este trazado húngaro son los C-3, C-4 y C-5. Es decir, los más blandos de toda la gama. Unos compuestos menos duros que los llevados en 2022, algo que podría abrir el abanico de posibilidades estratégicas. No obstante, la nueva carcasa más dura de las ruedas de Pirelli harán que la degradación disminuya como se vio ya en Silverstone. Donde pudieron realizar un stint de carrera bastante largo con el neumático blando. Pese a tener una abrasión catalogada de dos sobre cinco, el estrés de los neumáticos traseros, especialmente el izquierdo, deberá ser un aspecto a tener en cuenta por parte de las escuderías. La estrategia ganadora el año pasado fue: blando-medio-medio. Es decir, dos paradas por boxes y unas gomas duras inutilizadas por la dificultad para meter temperatura en una pista que se encontraba a tan solo 25ºC.

Las curvas de media y baja velocidad harán que los frenos y la tracción sean claves. Evitar un sobrecalentamiento en el sistema de frenos se establece como prioridad para poder acabar la carrera. George Russell, quien hizo la 'pole' en 2022 en Hungría, ya sufrió un problema similar en el GP de Canadá de este año. El otro factor clave, la tracción, servirá a los pilotos para afrontar las zonas de adelantamiento con cierta ventaja sobre sus rivales. Más aún si cabe en los sectores 'espejo' uno y dos.

George Russell en el GP de Hungría 2022 | Mercede-AMG Petronas F1

El principal favorito para llevarse el triunfo en suelo húngaro es Red Bull. Los de Milton Keynes han evidenciado en cada uno de las carreras del campeonato ser los mejores. El RB19 es el mejor monoplaza en absolutamente todo: curva lenta, media y rápida, conservación neumáticos, velocidad punta... Además, el equipo de Christian Horner traerá un paquete de mejoras a Hungaroring que harán ganar a sus pilotos entre dos y tres décimas por vuelta. La actualización se centra en el diseño de los pontones que, según parece, ha recibido la inspiración del AMR23. Red Bull no pretende levantar el pie del acelerador y piensa seguir batiendo todos los récords.

Aston Martin se presenta como alternativa a los de las bebidas energéticas. El equipo de Silverstone seguirá buscando optimizar sus mejoras en un trazado que se adapta perfectamente a su monoplaza. Es la segunda bala de las tres que tiene en la recámara para obtener una posible victoria, la 33 de Fernando Alonso. En Mónaco ya estuvieron muy cerca de conseguir el triunfo. Y lo hubiesen hecho de no ser por un error estratégico. Hungría no solo se adapta al AMR23 a la perfección, si no que también es un territorio fetiche para el piloto asturiano. El '14' vuelve al lugar donde todo comenzó. En Hungaroring llegó la primera de las 32 victorias del palmarés de Alonso y es donde esperan celebrar la siguiente.

Ferrari en el GP de Hungría 2022 | Ferrari F1

Ferrari debería tener un buen fin de semana. Salvo que la estrategia se lo impida como ya pasó el año pasado con Charles Leclerc. Actualmente, la mayor debilidad de la escudería de Maranello es la curva rápida. Un tipo de curva inexistente en Hungría. Mercedes, por su parte, espera cosechar un buen gran premio aunque en un circuito similar como es Mónaco fue el quinto equipo por detrás incluso de Alpine. Al equipo francés debemos tenerle en cuenta después de ver como Esteban Ocon se subió al tercer cajón del podio en las calles del Principado. McLaren, escudería que cuajó una gran actuación en suelo británico la pasada carrera, no espera obtener grandes resultados en esta ronda del campeonato. La curva lenta es su punto débil y lo saben. Pese a ello levará una serie de actualizaciones para seguir con la dinámica positiva.

Sin embargo, y como viene siendo habitual en las últimas fechas en la Fórmula 1, la lluvia amenaza con aparecer en las jornadas del viernes y el sábado. Las precipitaciones aportaría un caos extra que podría dejarnos un dibujo de la parrilla completamente diferente al esperado. Todo parece indicar que la sesión de clasificación estará pasada por agua.

El Gran Premio de Hungría es uno de los escenarios donde la 33 es posible. Este circuito 'ratonero' puede dejar sorpresas como ocurrió en 2021 con el triunfo de Ocon. Red Bull es sabedor de ello y quiere evitarlo a toda costa. ¿Las mejoras del equipo de Verstappen harán que continúe el dominio austríaco? ¿Dará la sorpresa Aston Martin? ¿Qué papel tendrán Mercedes, Ferrari y McLaren? La penúltima fecha antes del parón veraniego se presenta muy interesante. Veremos qué es lo que ocurre.