¿Qué podemos esperar del GP de Bélgica de Fórmula 1 2023?

Última carrera antes de irnos al parón de verano. Una cita que tendrá lugar en un 'templo' que respira historia, magia y belleza en cada una de sus curvas. Francorchamps recibirá este fin de semana este fin de semana la decimosegunda ronda del campeonato mundial de Fórmula 1. Una fecha en el calendario que se presenta con cierto pesimismo al ver la superioridad, de nuevo, de Max Verstappen en el pasado GP de Hungría donde cruzó la meta a más de 30 segundos de su perseguidor. Sin embargo, la lluvia y el formato al Sprint aportará un caos extra que puede dejarnos resultados sorprendentes.

Lewis Hamilton en el GP de Bélgica 2022 | Mercedes-AMG Petronas F1

El Circuit de Spa-Francorchamps es uno de los circuitos favoritos de aficionados y pilotos. No es para menos. La alta velocidad del circuito, sus fuertes desniveles y su entorno hacen de este trazado uno de los más bonitos y espectaculares de todo el calendario. Es el circuito más largo de toda la temporada con 7.004 metros de longitud por lo que el número de vueltas de la carrera del domingo será de 44. Spa es peligroso. Muchos competidores de Fórmula 1 han fallecido en este circuito. En parte, por la falta de visibilidad en alguna de sus zonas que en caso de sufrir precipitaciones será menor aún.

Este circuito de carreras de Francorchamps supone un reto para pilotos e ingenieros. En el primer sector encontramos más de 2.000 metros de pura aceleración al tener las dos zonas de DRS existentes. Además, cuenta con la combinación de curvas de Eau Rouge y Raidillón, sin duda, punto más peligroso de todo el trazado. El sector dos exigirá a los equipos buscar una carga aerodinámica mayor en sus alerones traseros. Sus hasta nueve curvas le convierten en la parte más técnica del circuito donde habrá que tener cuidado con exceder los 'track limits' en la curva 10. El tercer y último sector es prácticamente a fondo salvo la zona de la chicane llamada 'Bus Stop' con la que concluirán la vuelta.

Gráfico Circuit Spa-Francorchamps | Mercedes-AMG Petronas F1

Las claves de este GP de Bélgica serán la gestión de los neumáticos, la velocidad punta con y sin DRS y la tracción y carga aerodinámica por el segundo sector. En Spa-Francorchamps tener un monoplaza rápido es lo más importante para realizar adelantamientos en sus largas rectas. No importa siquiera la posición de salida que ocupes si tienes una buena velocidad. El año pasado, Verstappen acabó llevándose la victoria de manera holgada partiendo de la decimoquinta posición.

Los neumáticos seleccionados para este trazado belga son los C-2, C-3 y C-4. Unas gomas que sufrirán un gran estrés lateral y una fuerte abrasión. El asfalto de Spa-Francorchamps es muy abrasivo, con un 4 sobre 5 en la escala de Pirelli. El trasero izquierdo será el que más sufra. El segundo sector es la zona del circuito donde más desgaste veremos en las ruedas. Esto se debe a que los equipos de la parrilla optan por una configuración del ala trasera baja por lo que el monoplaza exigirá más a sus 'zapatos' en este tramo. La estrategia ganadora del año pasado fue medio-medio-duro. Dos paradas para tan solo 44 vueltas.

El principal favorito para llevarse la victoria es, como no podía ser de otra manera, Red Bull. Si hay un circuito que favorece claramente al RB19 ese es Spa-Francorchamps. El equipo austríaco se aprovechara de su velocidad punta y su DRS para alejarse de sus rivales en puntos clave como la recta de Kemmel. Los de las bebidas energéticas pretenden seguir batiendo récords en un fin de semana donde todo se les presenta favorable.

Red Bull en el GP de Bélgica 2022 | Getty Images

Aston Martin viene de un fuerte batacazo en Hungría. El trazado belga no se adecúa para nada a las características de un AMR23 venido a menos. Los ingleses son conscientes de ello aunque esperan conseguir entrar en zona de puntos gracias a Fernando Alonso y la altas probabilidades de lluvia durante todo el fin de semana. Que la escudería verde obtenga un buen resultado de Bélgica es altamente improbable. Dependen del caos absoluto en carrera.

Ferrari debería funcionar muy bien en la provincia de Lieja. Es la escudería que más victorias acumula en el GP de Bélgica. Tienen velocidad punta y parecen haber solucionado el problema de la degradación de neumáticos. No obstante, las fuertes ráfagas de aire que se esperan ante las condiciones climatológicas adversas serán todo un reto para la estabilidad del SF-23.

Carlos Sainz en el GP de Bélgica 2022 | Ferrari F1

El 'mejor del resto' se espera que sea McLaren. Los de Woking llevan dos grandes premios consecutivos obteniendo grandes resultados en dos circuitos completamente diferentes. Los monoplazas papaya vuelan en curva rápida y si por algo se caracteriza Spa-Francorchamps es por este tipo de curvas. Mercedes, por su parte, llega a Bélgica como previsible cuarto equipo de la parrilla. Aunque confían en su baja degradación para conseguir una buena cantidad de puntos que les distancie de Aston Martin y Ferrari en la lucha por la segunda posición.

Sin embargo, la lluvia va a estar presente durante todo el fin de semana. O al menos así lo dicen las previsiones meteorológicas. Las precipitaciones podrían aportar un caos que beneficie a los equipos que no tengan tanta velocidad punta. Recordemos que con una carrera declarada sobre mojado el DRS se deshabilita. No será el único elemento que lleva al desorden. En el GP de Bélgica tendremos formato Sprint. Esto se traduce en una única sesión de libre para que los ingenieros adapten los reglajes del monoplaza para obtener el máximo rendimiento.

A priori, no se espera otro ganador que no sea Red Bull. O mejor dicho, Max Verstappen. Aunque la lluvia puede poner ese extra de 'picante' que genere desconcierto entre la parrilla. ¿Prolongará el bicampeón holandés su racha de victorias? ¿Mejorará Aston Martin? ¿Seguirá como segundo equipo McLaren asentándose en la lucha por posiciones altas? Pase lo que pase es una carrera que no te puedes perder. Es la última antes de un parón de tres semanas sin Fórmula 1.