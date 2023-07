¿Qué son los límites de pista y por qué fueron protagonistas en el GP de Austria?

El Gran Premio de Austria tuvo un protagonista principal. Y no, no es Max Verstappen. Aunque el piloto neerlandés volvió a dominar de principio a fin todas y cada una de las sesiones el fin de semana. Esta vez fueron los 'track limits' o límites de pista. Estos acarrearon más de 80 vueltas anuladas y hasta 12 penalizaciones post-carrera.

Pudimos verlo desde el viernes. En la clasificación a la gran mayoría de pilotos les anulaban sus vueltas, algo que convirtió la sesión en una completa locura, dejando a 'Checo' Pérez en decimoquinta posición o a George Russell undécimo.

Sin embargo, ¿qué son los 'track limits o límites de pista? Estos son las zonas delimitadas en las que los pilotos tienen la obligación de mantener sus monoplazas durante una vuelta de carrera. Estas áreas se encuentran delimitadas por bordillos o líneas blancas en los bordes de la pista. La sanción en carrera por cometer esta infracción en más de tres ocasiones es de cinco segundos.

El Red Bull Ring es un circuito donde también se disputa el campeonato de Moto GP. Es por ello que los bordillos de la pista se han visto obligados a buscar un punto intermedio entre las dos máximas competiciones del mundo del motor. En Spielberg vemos como la visibilidad de las líneas, desde los monoplazas, no es la ideal para los pilotos. A esto hay que sumarle que la textura del borde de los pianos y de las propias líneas no es destacable. Por lo tanto, los competidores de Fórmula 1 no son conscientes de haber excedido los límites.

La solución que aportaron desde dirección de carrera fue poner escapatorias de grava en las curvas 9 y 10, los dos puntos donde más número de infracciones se detectaron. Una propuesta que se declinó debido a las complicaciones que eso habría supuesto para Moto GP.

La gran mayoría de equipos y pilotos manifestaron su malestar frente a esta situación. Incluso el jefe de equipo de la escudería que dominó el GP de Austria, Christian Horner, comentaba lo siguiente: "El problema es que es muy difícil para los pilotos porque no pueden ver las líneas blancas desde el coche, así que lo hacen por puro tacto. El circuito te invita a ir allí, es algo que quizá haya que estudiar para el año que tiene, añadir más elementos disuasorios para que los pilotos no se sientan atraídos".

Lo que está claro es que el trazado del Red Bull Ring necesita una revisión. Más aún tras renovar su contrato con la Fórmula 1 hasta 2030. Hay que evitar repetir situaciones como las vividas este fin de semana en Spielberg, con más de 1.200 acciones a chequear por exceder los límites de pista.

BREAKING: The Austrian Grand Prix is set to remain on the calendar until at least 2030! 🇦🇹#AustrianGP#F1pic.twitter.com/s0uywnkpqI