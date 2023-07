Los motivos del 'pinchazo' de Aston Martin

Baño de realidad del equipo Aston Martin tras el GP de Hungría 2023. Los de Silverstone completaron una de sus peores carreras en lo que llevamos de campeonato. Fernando Alonso acabó noveno y, de haberse disputado algunas vueltas más, habría sido doblado por Max Verstappen. Por su parte, Lance Stroll finalizó en décima posición a una vuelta del neerlandés.

La decepción es evidente. El circuito de Hungaroring era, a priori, una de las fechas marcadas en rojo en el calendario por parte de la escudería británica. No era para menos. El trazado magiar es considerado un Mónaco permanente y sin muros. La configuración del circuito parecía adaptarse a la perfección a las cualidades del AMR23: altas temperaturas, baja velocidad y carga aerodinámica.

Fernando Alonso en el GP de Hungría 2023 | Aston Martin F1

No fue así. Aston Martin sucumbió ante el resto de escuderías y fue el quinto coche de la carrera. "Decepcionante sí, pero también es un baño de realidad. Llevamos un par de carreras que pensábamos que era algo específico de la pista y que podíamos ser rápidos aquí, pero no lo hemos sido. Demuestra que no estamos donde estábamos y otros equipos nos han pasado. Hay que ser sinceros con nosotros mismos", reconocía Mike Krack, jefe del equipo.

Uno de los motivos por los cuales el equipo de Lawrence Stroll ha sufrido un claro bajón en su rendimiento son los neumáticos. Desde que Pirelli, previa probación de la FIA, introdujo unas gomas nuevas con una estructura más dura ha habido equipos que han visto reducida su ventaja y otros que se han beneficiado claramente, como es el caso de McLaren y Mercedes.

"No hay duda de que hemos dado un paso atrás y todos han dado un paso adelante. Coincide con los nuevos neumáticos Pirelli que llegaron a Silverstone. Hay un par de equipos que lo están pasando mal y otro par de equipo que ahora están muy contentos", declaraba Fernando Alonso. El piloto español también hablaba sobre un perjuicio no solo para ellos si no también para Red Bull: "No solo es a nosotros. Red Bull ha sido claramente perjudicado con estos neumáticos. Han hecho 1-2 en clasificación, 1-2 en carrera, y ahora no siquiera están en la pole".

Fernando Alonso en el GP de Hungría 2023 | Aston Martin F1

La falta de actualizaciones en el equipo británico también ha sido una de las claves que les han llevado hasta esta situación. Aston Martin ha implementado únicamente un gran paquete de mejoras, el del GP de Canadá. No solo eso. También ha sido la escudería que menos ha aprovechado las filtraciones de imágenes del fondo plano de los de las bebidas energéticas. Quieren construir su propia idea de monoplaza, algo lícito pero que les está conduciendo a estos resultados.

La carrera por el desarrollo

Desde principio de temporada ya se apuntaba. El salto cualitativo que dio el equipo de Silverstone fue espectacular, de los más grandes que se hayan visto en la historia de la Fórmula 1, con permiso de Brawn GP. Sin embargo, en esta categoría, mientras se disputan grandes premios los fines de semana, existe otra carrera paralela, la del desarrollo. Es aquí donde Aston Martin está perdiendo claramente.

Podía esperarse que un equipo sin tanta experiencia como Ferrari, Mercedes o Red Bull pudiera caerse en esta batalla por actualizar el monoplaza. Aunque los de Mike Krack cuentan con ingenieros suficientemente cualificados como para estar a la altura, véase Dan Fallows, el que fuese segundo de a bordo de Adrian Newey.

Fernando Alonso en el GP de Hungría 2023 | Aston Martin F1

Incluso McLaren ha conseguido mejorar su monoplaza de manera espectacular con hasta un segundo por vuelta. Los de Woking, después del GP de Hungría, se confirman como equipo a tener en cuenta al haber cosechado dos segundos puestos en dos circuitos completamente distintos como son Hungaroring y Silverstone.

"2023 es un año de aprendizaje buenísimo para Aston Martin porque nos hemos encontrado con un coche por encima de lo que pensábamos en cuanto a prestaciones y todavía no somos un equipo para estar en Champions. Necesitamos más recursos aquí, menos allá, otro ritmo de evoluciones, a lo mejor", aseguraba el bicampeón español, Fernando Alonso.

Desde la presentación del AMR23, el equipo Aston Martin ha querido mantener la calma con respecto a los ánimos generados. Su idea principal era que 2023 fuese un año de transición que les pudiese situar en 2024 como una escudería a tener en cuenta de cara a la lucha por el campeonato. Aún así, los británicos no tirarán la toalla y apretarán los dientes para continuar manteniendo la tercera posición del mundial de constructores y la tercera de pilotos de Fernando Alonso.