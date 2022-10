Pole position para Max Verstappen en una igualadísima clasificación en Suzuka

El ‘retorno’ de Honda a la Fórmula 1 no podría haberse dado en mejor momento. Después de anunciar un pequeño paso atrás en su particular desescalada que de momento ve los logos de la firma japonesa volver a las carrocerías de los Red Bull y AlphaTauri, Max Verstappen logró la pole position que le verá salir mañana desde la primera posición en el día en el que podría ser campeón del mundo por segunda vez consecutiva. Charles Leclerc y Carlos Sainz saldrán justo por detrás, con ganas de aguarle la fiesta, mientras Fernando Alonso tuvo que conformarse con ser séptimo a pesar de las buenas sensaciones mostradas hasta el momento.

La Fórmula 1 se levantó temprano, con dos importantes noticias antes incluso de salir a pista. Alpine daba el primer paso al confirmar a Pierre Gasly como su nuevo piloto para 2023, formando equipo con Esteban Ocon para completar la primera alineación 100% francesa desde 1994, curiosamente también en un equipo francés, Ligier en aquel entonces. El siguiente paso era el de AlphaTauri, que confirmaba el reemplazo de Gasly para la próxima temporada: después de un espléndido debut en el Gran Premio de Italia, con puntos incluídos, Nyck de Vries se ganó un volante a tiempo completo en la categoría reina. Con dos volantes más confirmados, toda la atención estará ahora en Haas y en Williams.

Los Ferrari lucharon por la Pole en Suzuka | Ferrari

La mañana del sábado trajo la primera sesión de entrenamientos libres disputada sobre suelo seco. Esta hora de rodaje era crucial para los intereses de todos los participantes, ya que era el único momento que tendrían para entender el trazado japonés antes de llegar a la sesión clasificatoria. Como se podía esperar, Max Verstappen fue el más rápido, con Carlos Sainz en segunda posición y Charles Leclerc tercero. Algo menos esperable era que Fernando Alonso fuera cuarto, por delante de Sergio Pérez y los dos Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton. Cerrando el top 10, Lando Norris, Esteban Ocon y Lance Stroll. Así, llegaba la sesión clasificatoria con muchas emociones por delante.

La primera parte de la sesión clasificatoria servía en cierta forma aún para acabar de rematar los ajustes de cara a buscar la mejor posición posible en parrilla, especialmente en una Q1 en la que era importante evitar la eliminación. Aunque Suzuka no es en ningún caso un Mónaco o Hungaroring, la realidad es que el trazado japonés no está entre los que más oportunidades ofrecen a la hora de adelantar. Desde el primer momento, los Red Bull y los Ferrari eran los más rápidos, aunque de nuevo con la sorpresa de ver a Alonso cuarto por delante de Pérez, demostrando que se siente como pez en el agua en Suzuka.

Los W13 estuvieron lejos de los tiempos | Mercedes-AMG

La Q1 vio un momento complicado para AlphaTauri, sufriendo de ciertos problemas con el reglaje de frenos que dejaba la imagen de ambos pilotos hablando de forma airada por la radio. Aunque los registros de Tsunoda eran suficientes para superar el corte, no fue así para Gasly, que quedó situado en décimo séptima posición. Más allá de la del galo, no hubo ninguna otra gran sorpresa con los cinco primeros eliminados. Alex Albon fue décimo sexto, justo por delante del AlphaTauri. Por detrás, Kevin Magnussen, Lance Stroll y Nicholas Latifi completaban la parrilla, todos ellos superados por sus compañeros de equipo.

La segunda parte de la sesión clasificatoria suele ser la más tensa, con muchos pilotos en un espacio de tiempo muy reducido y por lo tanto una lucha muy cerrada por meterse en el top 10 en parrilla de salida. Esta vez no fue distinta, con tensión hasta los últimos momentos y diferencias muy pequeñas durante buena parte de la Q2. Una vez más, el Red Bull número 1 y los Ferrari marcaron los mejores tiempos de entrada, con los Alpine ocupando la posición no oficial de tercer mejor equipo en pista que acabaría siendo segundo al no volver a salir los italianos a marcar tiempos. Esto dejaba a Alonso en un sorprendente segundo puesto por detrás de Pérez.

Lando Norris fue el único McLaren en Q3 | McLaren

En cuanto a los pilotos eliminados, Daniel Ricciardo fue undécimo, llevándose la decepción por lo poco que le faltó para colarse en el top 10. El australiano superó a los dos Alfa Romeo, decimosegundo y decimocuarto con Valtteri Bottas y Guanyu Zhou respectivamente. Entre ellos, Yuki Tsunoda fue decimotercero, con un resultado lejos de lo soñado en su carrera de casa aunque válido por la diferencia con respecto a su compañero de equipo. El último piloto en caer, Mick Schumacher, por delante esta vez de Kevin Magnussen. Llegaba así una Q3 con los dos Red Bull, Alpine, Ferrari y Mercedes, además de los supervivientes McLaren y Aston Martin.

La pelea por la pole position en la Q3 trajo los últimos momentos de emoción del sábado, incluyendo una situación tensísima en la que Verstappen perdía el control de la trasera de su Red Bull y casi golpeaba a un Norris que llegaba a fondo en la rapidísima curva 130R. Esperable que dirección de carrera revise el vídeo, con una sanción para el neerlandés como una de las posibles opciones.

Una vez terminado el tiempo de la última parte de sesión clasificatoria, la pole position cayó en manos de Max Verstappen, aunque con una mínima ventaja sobre Charles Leclerc y Carlos Sainz, segundo y tercero respectivamente. Sergio Pérez y Esteban Ocon completaron el top 5, dejando a Lewis Hamilton cerrando la tercera fila con Fernando Alonso y George Russell justo detrás. Sebastian Vettel cerró una gran clasificación siendo noveno, con Lando Norris décimo. La carrera de mañana se prevé interesante, sobre todo con una previsión del tiempo variable en la que no está claro si lloverá o no, además del momento en el que el líquido elemento pueda hacer acto de presencia.

Sesión de clasificación del GP de Japón 2022