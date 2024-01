Los pinchazos hacen tambalearse a Carlos Sainz y Sébastien Loeb

Antepenúltimo día de competición en el Rally Dakar 2024 y las espadas están por todo lo alto en una jornada que no se esperaba que se dieran diferencias tan importantes como las que finalmente se han dado. El recorrido en torno a Al Ula con 371 kilómetros cronometrados era una primera entrega de las pistas repletas de piedra que se encontrarán a partir de mañana los competidores en un día que la organización tiene marcado en rojo prácticamente desde que mostraron el primer boceto del recorrido antes del verano de 2023.

Para entonces Sébastien Loeb y Fabian Lurquin ya eran conscientes de que les iba a tocar apretar cada jornada para bajar de esa brecha de veinte minutos con la que aguantaron Carlos Sainz y Lucas Cruz ayer. Con Peterhansel reconociendo que la pareja española había sufrido ayer abriendo pista, el nueve veces Campeón del WRC y su navegante belga salían a la etapa decididos a marcar diferencias, seguramente no tan grandes como las que en un principio parecía que iba a conseguir.

Ganancia limitada de Sébastien Loeb | Red Bull Content Pool

Y es que cuando llevábamos apenas algo menos de 250 kilómetros disputados, Carlos Sainz y Lucas Cruz ya habían acumulado hasta tres pinchazos, por lo que Audi tuvo que tirar de estrategia in situ y Mattias Ekström y Emil Bergkvist le cedieron dos de sus gomas para que pudiera afrontar la parte final de la etapa sin estar temiendo el cataclismo que hubiera supuesto para sus opciones de ganar el cuarto tuareg otro pinchazo. Ekström se quedó sin repuestos y sin ruedas sanas y tuvo que quedarse a esperar el camión de asistencia.

Las diferencias parecían más que evidentes entre uno u otro, ya que Loeb, al que también le afectaron los pinchazos, no estuvo respaldado por ningún otro Hunter, especialmente después de que Nasser Al-Attiyah diera un portazo ayer al marcharse tras abandonar por segunda vez y decir que no quería volver subirse a ese coche. Para el qatarí será complicado, especialmente si quiere renovar su entorchado intercontinental del W2RC ya que Prodrive no tiene planeado hacer debutar a su Dacia (desarrollado sobre esta base) hasta 2025.

Sea como fuere, el francés llegó a endosarle virtualmente a su excompañero en Peugeot hasta 16 minutos, sin embargo, un segundo pinchazo y problemas en el gato hidráulico en la parte izquierda para levantar el BRX Hunter lo llevaron finalmente a sacar mucho menos partido de esta jornada en los alrededores de Al Ula. Con sólo dos etapas por delante, Loeb recortaba otros 7 minutos a Sainz, quedándose a 13:22 del español en la general y sabiendo que tendrá que llevar la guerra en solitario para vencer a los tres Audi.

Tercero de la general, Lucas Moraes, copilotado por el exmotard español Armand Monleón. El dúo hispano-brasileño ha recortado ligeramente aprovechando la mala etapa de Sainz y Loeb, pero aun así mantiene una desventaja de más de una hora respecto a la cabeza de la general. En Toyota GAZOO Racing siguen confiando que la fiabilidad de las GR DKR Hilux y las unidades de Overdrive los pueda todavía mantener en la lucha por repetir el tuareg del año pasado.

Lucas Moraes y Armand Monleón siguen terceros | Red Bull Content Pool

En cuanto al resto, victoria para Guerlain Chicherit precisamente con una de las Hilux del equipo belga, lo que llevará al multidisciplinar francés a salir mañana por delante. No sería de extrañar que el exfreestyler de esquí le eche una mano a Loeb, con el cual guarda una buena relación después de que Guerlain lo fichara para su equipo del World RX en 2023.

En el resto de categorías, victoria de etapa de Ricky Brabec que puede estar asestando un golpe casi definitivo al Rally Dakar en motos al seguir abriendo su brecha sobre Ross Branch. El botsuano hizo algún tipo de estrategia al salir antes de hora del repostaje, sin embargo, no le terminó de dar resultado y la etapa ha tenido finalmente un triplete con tres Honda al frente, encabezadas por el norteamericano, con Nacho Cornejo a dos segundos, seguidos por Adrien Van Beveren y el de GasGas, Daniel Sanders, todos ellos en menos de un minuto.

Destacar que ha sido un buen día también para las competidores españolas, y si Cristina Gutiérrez ha conseguido recortar otro medio minuto a la diferencia de casi media hora que todavía tiene su compañero, Mitch Guthrie, destaca especialmente lo visto en la otra categoría Side-By-Side, la de los T4, donde la también estadounidense, Sara Price, expiloto del Extreme E (por tanto, antigua rival de Cristina), conseguía la victoria de etapa, algo que suma su nombre al de la burgalesa y al de la histórica Jutta Kleinschmidt.