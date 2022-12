El Mundial de Rallies ya tiene pilotos para el inicio en Montecarlo

El Mundial de Rallies afrontará a partir del próximo 19 de enero su segunda temporada con la nueva reglamentación técnica de los Rally1 híbridos. El campeonato está por tanto a un mes del inicio de una campaña en el Rally de Montecarlo y con ello, los equipos han tenido que confirmar los pilotos que estarán inscritos en la primera fecha del año, con el límite marcado en el pasado viernes 16 de diciembre y con alguna sorpresa que otra que deja fuera al ganador de la edición 2022.

Sébastien Loeb no defenderá de esta forma el triunfo que consiguió el pasado mes de enero copilotado con la profesora y copiloto, Isabella Galmiche en lo que fue una de las historias más impactantes de este año. El alsaciano, que competirá en el Rally Dakar 2023, no podrá finalmente pilotar para M-Sport Ford WRT, aparentemente porque la estructura británica no ha llegado a un acuerdo con Red Bull para alcanzar el presupuesto necesario.

Loeb no podrá reeditar el triunfo de Montecarlo | M-Sport

De esta forma, los tres Ford Puma Rally1 que estarán presentes en las carreteras monegascas en apenas cuatro semanas estarán pilotadas en primer lugar por los dos pilotos titulares ya confirmados por los de Malcolm Wilson: Pierre-Louis Loubet y el fichaje estrella del equipo, el Campeón del WRC en 2019, Ott Tänak, el cual ha abandonado Hyundai Motorsport un año antes del final de su contrato con los de Alzenau para regresar al equipo de la firma del óvalo con el que comenzó a tener éxitos dentro de la categoría absoluta de las series intercontinentales.

Tanto el estonio como el francés tendrán programas completos en 2023, disputando las 13 pruebas que conforman el calendario, teniendo que esperar todavía para saber si habrá un tercer piloto que dispute gran parte del campeonato o dicho tercer Puma Rally1 se alquilará a otros pilotos. Por el momento, junto a Tänak y a Loubet estará Jourdan Serderidis en el próximo Rally Montecarlo. Un gentleman driver griego que se coronó Campeón del WRC Trophy en 2017, único año en el que se disputó dicha competición que reciclaba los antiguos World Rally Car 1.6 Turbo. El empresario estará presente también en México, Cerdeña y el Rally Safari en Kenia.

No se ha anunciado si Dani Sordo estará en el arranque | Hyundai

El que ya ha confirmado que no estará al volante de uno de los Ford es Adrien Fourmaux, el cual tras sus numerosos accidentes en 2022 ha dado un paso atrás y conformará el equipo en WRC2 de M-Sport junto al belga Grégoire Munster, mientras que Gus Greensmith, aparentemente está moviéndose detrás de las escenas con el objetivo de tratar de alquilar en algunos rallies el Toyota GR Yaris Rally1.

En cuanto al resto de estructuras, no ha habido más movimientos que los ya confirmados tras el Rally de Japón. Esapekka Lappi y Craig Breen fichaban por Hyundai Motorsport, equipo con el que el finlandés disputará íntegramente la temporada al igual que Thierry Neuville, mientras que el irlandés se turnará en el tercer Hyundai i20 N Rally1 con Dani Sordo, el cual se mantendrá en activo dentro del WRC al menos una temporada más, mientras que, los que pueden ser sus relevos, empezando por Pepe López o Alejandro Cachón se siguen forjando al volante de sus respectivos Rally2. Especialmente importante la irrupción del asturiano que ha competido con Citroën España en 2022 y que el año que viene da su gran salto mundialista junto a ‘Jandrín’ López.

Kalle Rovanperä buscará convertirse en bicampeón | Toyota GAZOO Racing

En el caso de Toyota GAZOO Racing, la salida de Esapekka Lappi ha obligado a reestructurar la formación, manteniendo la columna vertebral con Kalle Rovanperä y Elfyn Evans, mientras que Sébastien Ogier disputará un programa parcial con la tercera unidad y se complementará con Takamoto Katstuta. El japonés correrá todo el año, pero en las citas en las que no esté el ocho veces Campeón se subirá al tercer GR Yaris Rally1 de fábrica, dejando el cuarto disponible para su alquiler.