Max Verstappen sigue siendo campeón a pesar de las reclamaciones de Mercedes

No se terminó la carrera con la bandera a cuadros. Ni tan siquiera lo hizo con la deportividad mostrada con las imágenes del apretón de manos entre Lewis Hamilton y Christian Horner, la palabras y elogios del piloto de Mercedes hacia el 34º Campeón del Mundo de la Fórmula 1, o con la preciosa imagen de Anthony Hamilton charlando amistosamente con Jos Verstappen. Mercedes-AMG tenía reservada una última sorpresa, y todavía con las ruidosas celebraciones dándose en el pit-lane, los representantes legales de la escudería de Brackley se dirigieron hacia el despacho de la FIA.

Allí presentarían dos reclamaciones sobre la mesa de la Federación, ambas referidas a esas dos últimas vueltas del Gran Premio de Abu Dhabi, justo cuando se estaba procediendo al relanzamiento de la carrera tras el Coche de Seguridad que supuso el accidente de Nicholas Latifi. En concreto, el equipo de Toto Wolff apuntaba a que se habían quebrantado dos artículos del Código Deportivo Internacional de la FIA, uno en referencia de la acción de Max Verstappen y otro en cuanto al procedimiento adoptado por los comisarios.

El Artículo 48.8 del refleja que "ningún conductor puede adelantar a un automóvil en la pista, incluido el Safety Car, hasta que cruce la línea por primera vez después de que el Safety Car haya regresado a boxes", haciendo en este caso referencia a ese breve momento en el que Verstappen se emparejó en el último sector a Hamilton e incluso llegó a superarlo ligeramente.

La segunda protesta de Mercedes hacía referencia al Artículo 48.12, que apunta que "todos los coches que han sido doblados por el líder deben adelantar a los coches en la vuelta del líder y al coche de seguridad", apuntando que no todos los coches doblados llegaron a superar al Safety Car antes de relanzarse la carrera. Las dos protestas fueron presentadas por los juristas de Mercedes y quedaron durante casi cuatro horas en manos de los comisarios deportivos, los cuales llamaron a reclamar en más de una ocasión a los responsables de ambos equipos.

La primera en caer de las dos apelaciones sería precisamente la que hacía referencia a los movimientos de Max Verstappen antes de la resalida. Los comisarios reconocían que su Red Bull había llegado a estar por delante puntualmente, pero que en el momento en el que el “procedimiento del Safety Car había terminado, el coche 33 se encontraba por detrás del 44”, por lo que dejaban sin efecto la reclamación que inicialmente si habían aceptado acerca de este posible quebrantamiento del Artículo 48.8.

Costaría algo más decidir acerca de la segunda situación polémica, ya que había quedado de manifiesto que pilotos doblados no habían tenido tiempo para adelantar al Safety Car antes de que se relanzara la carrera, entre ellos Daniel Ricciardo. Los comisarios han reconocido que dicho artículo no se había aplicado íntegramente, sin embargo, "el artículo 48.13 anula eso y una vez que se muestra el mensaje 'Safety Car in this Lap', Es obligatorio retirar el coche de seguridad al final de esa vuelta".

Según el comunicado presentado por la FIA, el director de carrera puede encargarse de la gestión del Coche de Seguridad, y si bien se podía optar por tomar como definitivos los resultados de la penúltima vuelta tal y como pedía Mercedes en su reclamación, consideran que se debe rechazar porque se "está acortando la carrera de forma retroactiva y, por lo tanto, no es apropiado". Esto no acaba aquí, porque inmediatamente Mercedes ha confirmado su intención de apelar en las próximas horas respaldándose en el Artículo 15 del Código Deportivo y en el Artículo 10 del reglamento Judicial y Disciplinario (tienen de plazo las 96 horas siguientes), e incluso no se descartar que el caso pueda llegar incluso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS.