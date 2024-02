Max Verstappen y RB20 infunden terror tras el primer día de test

Día redondo para Max Verstappen y Red Bull Racing en el arranque de los test de pretemporada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. El defensor del título salía al Circuito de Sakhir esta mañana en la primera jornada de pruebas ‘invernales’ con ganas de probar el nuevo concepto de monoplaza que había ideado Adrian Newey y el resto del departamento técnico en Milton Keynes para este disruptivo RB20.

El tricampeón salió a pista y dejó un pequeño momento de esperanza para sus principales rivales después de realizar un par de bloqueos y una rápida visita a boxes. En esos momentos, todo el mundo en el paddock confiaba que esto pudiera ser una pequeña grieta en el dominio mostrado durante los dos últimos años por la escudería de las bebidas energéticas, sin embargo, muy pronto se demostró que no era así.

Buen día de test para el SF-24 | Ferrari

Tras los ajustes, Verstappen regresó a pista y a partir de ahí fue únicamente protagonista por sus tiempos. Max se dedicó a probar el RB20 con todos los compuestos, tanto con el calor del día, como en el momento en el que las temperaturas comenzaron a descender por la llegada de la noche. Nada pudo detener a Red Bull que ya se fue al parón del mediodía de una hora encabezando la tabla de tiempos con un crono de 1:32 que ya parecía cuanto menos excelente.

Por la tarde, Verstappen se encargó de seguir sumando vueltas hasta el punto de acumular 142 giros en las ocho horas de test que se han acumulado este primer día, realizando cronos de 1:34 incluso con el compuesto C3, el conocido como superduro que sí se empleará en el próximo Gran Premio de Bahréin con el que se dará comienzo a la campaña. Según fue mejorando el compuesto, los registros de Max siguieron cayendo en picado hasta lograr dos 1:31 que no dejan de ser una demostración de poderío para el nuevo Red Bull.

Piastri y Norris dejaron un buen ritmo con el MCL38 | McLaren

No dejan de ser test y puede que esta superioridad no se transforme una vez que el semáforo verde se apague el próximo domingo 3 de marzo, pero hasta entonces, no se puede negar que la pretemporada ha comenzado de forma placida para Red Bull Racing y que el campeón parece haber congeniado a la perfección con el monoplaza que le acompañará durante 24 Grandes Premios y seis carreras al sprint este año.

Tras Verstappen se colocaban los dos excompañeros de equipo, Lando Norris y Carlos Sainz, ambos encargados de hacer los turnos de tarde con el McLaren y el Ferrari respectivamente. El madrileño tuvo una adaptación más que correcta al SF-24, hasta el punto de quedarse a sólo una décima del segundo mejor tiempo y por delante de Daniel Ricciardo, el cual colocaba al nuevo RacingBull cuarto por delante de un Pierre Gasly que consiguió un buen crono al final del día un poco para maquillar el trabajo de una Alpine que había estado entre los últimos durante prácticamente toda la jornada.

Muchas vueltas para Fernando Alonso por la mañana | Aston Martin F1

Tanto el monoplaza de los de Woking como el nacido en Maranello demostraron tiempos y ritmos prometedores, y más allá de alguna que otra blocada de neumático con Norris por la tarde y con Leclerc por la mañana, parece que el arranque de año en los test grupales ha sido bastante más prometedor que el que tuvieron en 2023 el MCL60 y el SF-23.

También ha sido un buen arranque para el AMR24 de Aston Martin. Fernando Alonso comenzó en el turno de la mañana después de que la fortuna así lo deseara a través del lanzamiento de una moneda, por lo que sus cronos fueron ligeramente peores que los que pudo conseguir Lance Stroll por la tarde, ya con la pista mucho más engomada y unas temperaturas más frescas que suele contribuir a un mejor funcionamiento de las mecánicas y que llevan a que las gomas se sobrecalienten en menor medida. El canadiense terminó con el sexto mejor crono, mientras que Alonso lo hizo con el octavo, acumulando entre ambos 130 vueltas, de la cuales 77 fueron realizadas por el asturiano en la sesión matinal.

Los pilotos de la Fórmula 1 de 2024 | F1

Más allá de alguna pasada de frenada puntual por parte de Lance o la pérdida de un espejo retrovisor en plena recta de meta, el Aston Martin no ha tenido problemas de fiabilidad, algo de lo que por ejemplo no puede presumir Williams, que se quedaba parado con Alex Albon al volante durante la mañana, mientras que, por la tarde, sería Logan Sargeant el que protagonizaría un espectacular trompo sin consecuencias.

Este jueves, segundo de los tres días de test, con Sergio Pérez y Lewis Hamilton ya entrando en acción después de haber sido los dos únicos pilotos que no han pisado el asfalto durante el día. Para el mexicano será importante mostrar una adaptación al RB20 igual de buena que la de Verstappen, mientras que el heptacampeón intentará comprobar en primera persona si los problemas sufridos por Russell durante el miércoles (12º mejor tiempo con apenas 120 vueltas y sin bajar del 1:34) también se manifiestan cuando él está detrás del volante.

Tiempos del primer día de test de pretemporada: