Max Verstappen logra la última pole position del año en Abu Dhabi

La última sesión clasificatoria de la temporada 2022 de Fórmula 1 ya es historia, con Max Verstappen como autor de la pole position por delante de Sergio Pérez. Los Red Bull parten como favoritos en carrera, con los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz en tercera y cuarta posición respectivamente. Los dos Ferrari se mostraron en esta ocasión bastante superiores a los Mercedes, que en los libres habían dado buenas sensaciones. Lewis Hamilton cerró el top 5, mientras por su parte Fernando Alonso quedó relegado a la undécima posición que sin embargo se transformará en décima por la sanción que arrastra Daniel Ricciardo.

La sesión de entrenamientos libres de la mañana del sábado se resolvió con Sergio Pérez con el mejor tiempo hasta el momento, siendo el mexicano una décima y media más rápido que Max Verstappen, segundo clasificado y teórico favorito para la pole position. Tras los Red Bull, los dos Mercedes ocupaban la tercera y cuarta posición con Lewis Hamilton y George Russell, mientras Lando Norris cerraba el top 5. Por su parte, los Ferrari solo ocupaban la sexta y séptima posición, con Charles Leclerc por delante de Carlos Sainz. Tras los italianos, Daniel Ricciardo era octavo con Sebastian Vettel y Alex Albon cerrando el top 10.

Esteban Ocon era el único A521 en la Q3 | Alpine

La primera parte de la sesión clasificatoria prosiguió con normalidad, aunque se vio afectada por una extraña situación en los compases finales en la que, con varios pilotos buscando el mejor momento para realizar su vuelta rápida, las últimas curvas se encontraban repletos de coches prácticamente detenidos o incluso directamente aparcados mientras dejaban pasar los segundos para empezar sus últimos intentos lo más tarde posible. Un momento pavoroso se encontraba con un Vettel que pasaba entre varios monoplazas sin levantar el pie del acelerador a pesar de los obstáculos.

Afortunadamente, no hubo consecuencias en forma de incidente, pero sí fue una situación visualmente llamativa. En cuanto a los pilotos eliminados, hubo una tremenda igualdad en la zona media, con hasta seis pilotos en una décima, entre el undécimo y el decimosexto puesto. Esto hacía que la zona de eliminación estuviera más al límite que nunca. Finalmente, Fernando Alonso se salvó 'in extremis' con la décimo quinta posición. No tuvo tanta suerte Kevin Magnussen, decimosexto esta vez, por delante de Pierre Gasly en decimoséptima posición con Valtteri Bottas décimo octavo.

Los Ferrari esperan sufrir con el ritmo de carrera | Ferrari

Los dos Williams ocuparán la última fila de la parrilla con Alex Albon decimonoveno y Nicholas Latifi vigésimo y último. La pelea por entrar en la última Q3 de la temporada se antojaba igual de cerrada que la primera parte de sesión clasificatoria, y la tensión competitiva se mantuvo desde el primer momento hasta caer la bandera ajedrezada por segunda vez. En esta ocasión, Alonso no pudo escapar del corte y quedó confinado a la undécima posición, siendo el primero de los eliminados y por la mínima diferencia también. Yuki Tsunoda fue duodécimo, justo detrás del español.

Mick Schumacher se quedó con la decimotercera posición en la que de momento será su última sesión clasificatoria en la Fórmula 1. Los últimos pilotos en quedar eliminados en la Q2 fueron Lance Stroll y Guanyu Zhou, decimocuarto y decimoquinto. De esta forma, los diez pilotos en superar la última criba de la temporada fueron los dos Red Bull, Mercedes, Ferrari y McLaren, junto a los supervivientes Alpine y Aston Martin. Entre ellos estaba por lo tanto la pelea por la pole position en los tres equipos dominantes, con una expectativa de mucha igualdad a partir de la séptima posición.

Lando Norris dejó a Alonso sin Q3 en su último intento | McLaren

Los primeros intentos de la Q3 demostraron igualdad entre Red Bull y Ferrari, dejando a Mercedes algo más atrás. Verstappen era el primer piloto en bajar del 1:24, con una sólida ventaja sobre Sainz y Pérez, segundo y tercero respectivamente. Leclerc era cuarto por delante de Hamilton y Russell, que con los Mercedes se encontraban algo por debajo de las expectativas. Sin embargo, los últimos intentos entregan siempre buenas oportunidades para mejorar y en ese sentido, la tensión se mantenía hasta los últimos minutos. Mientras tanto, los pilotos de la zona baja de la Q3 buscaban momentos alternativos para marcar tiempos.

Los segundos intentos trajeron los cambios justos para que la parrilla encajara en lo esperado para este 2022: Max Verstappen mejoró su registro con una nueva pole position, por delante de Sergio Pérez para una primera fila 100% Red Bull. Charles Leclerc y Carlos Sainz ocuparon la tercera y cuarta posición respectivamente, mientras los Mercedes se quedaron con la tercera fila, con Lewis Hamilton quinto y George Russell sexto. Lando Norris acabó con la séptima posición, primera entre los mortales, por delante de Esteban Ocon. El top 10 lo completaron Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo, dos hombres que no van a estar en pista el año que viene. El australiano tendrá tres posiciones de penalización tras el toque con Magnussen en Brasil, de manera que en parrilla, décimo será Fernando Alonso.

Resultados de Clasificación del GP de Abu Dhabi