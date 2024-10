Max Verstappen se lleva la pole al sprint en Austin y apaga a su oposición

Una clasificación al sprint suele dejar muy poco margen al error y el Circuito de Las Américas ha hecho buena una vez más dicha afirmación. Los pilotos llegan a la esa sesión contra el crono comprimida después de apenas haber tenido una hora de prácticas, sabedores de que sólo tienen un juego de neumáticos para afrontar cada una de las fases y que además el tiempo es más que limitado para realizar una preparación correcta o explorar los límites. Eso es precisamente lo que nos lleva habitualmente a ver grandes sorpresas ya en la jornada del viernes.

En Estados Unidos, después de casi un mes de parón para la Fórmula 1, esas sorpresas han venido protagonizadas especialmente por parte de los que deberían ser los escuderos de Max Verstappen y Lando Norris en sus respectivas luchas por el título. El australiano sería el primero en caer después de que su vuelta más rápida, la que le daba el acceso para la SQ2, fuera eliminada por haber superado los límites de pista.

Oscar Piastri saldrá fuera de los 15 primeros | McLaren

Junto al de McLaren, además del Alpine de Esteban Ocon y los dos Sauber, también se quedaría fuera a las primeras de cambio, Alex Albon, en este caso por un error en forma de trompo que le impedía completar su último intento. El británico-tailandés volvería a ser superado por su nuevo compañero, Franco Colapinto, el cual no sólo se dio el gustazo de batir a Albon, sino que además logró una vez más entrar entre los 10 mejores, aunque su vuelta en la SQ3 también quedó condicionada curiosamente por un tempranero trompo.

Aun así, el argentino estaba haciendo una vez más méritos para ser considerado por los equipos en un futuro, al mismo tiempo que la SQ2 volvería a dejar a pilotos veteranos o con monoplazas mucho más competitivos sin pasaporte para luchar por una buena posición en parrilla de cara a la carrera corta de este sábado. Checo Pérez y Fernando Alonso sumaron sus nombres al de Piastri minutos más tarde, ambos incapaces de conseguir un tiempo que los pusiera dentro del corte y, en el caso del asturiano, incluso viendo cómo su único registro se quedaba en agua de borrajas al ser eliminado también por superar los límites.

Fernando Alonso de nuevo abocado a desechar la Sprint | Aston Martin

El Aston Martin sigue sin evolucionar ‘adecuadamente’ y esto dejaba a ambos pilotos de la escudería de Silverstone sin pasaporte para la SQ3, con Fernando partiendo desde la 14ª plaza, encuadrado entre Lance Stroll y Liam Lawson. Los acompañaría el otro Alpine, así como un Checo Pérez que ha regresado del parón sabiendo que de nuevo hay rumores sobre su cabeza acerca de la posibilidad de que Red Bull Racing esté valorando a otro piloto para sentarlo al lado de Max Verstappen y que, por tanto, no se tenga en cuenta esa renovación de contrato acordada a principios de año.

Quedaba un último suspiro, la decisiva vuelta cronometrada que te situara dentro de los 10 primeros para la carrera de apenas 100 kilómetros. Allí, Max Verstappen no falló. No mostró fisuras y dio todo un golpe sobre la mesa al batir por 12 milésimas a George Russell y el Mercedes evolucionado y al relegar a Lando Norris a una segunda fila compartida con Charles Leclerc. Mucho tendrá que correr el británico y su McLaren este sábado para que el neerlandés no vuelva a ampliar la ventaja que tiene en el Mundial de 52 puntos sobre el piloto de los coches naranja papaya.

Russell se quedó a 12 milésimas de Verstappen | Mercedes-AMG F1

Carlos Sainz por su parte saldrá quinto, compartiendo línea con Nico Hülkenberg y por delante de un Lewis Hamilton al que le perjudicó salir demasiado pronto a hacer su vuelta. El británico también estrena las novedades en su monoplaza, aunque al igual que Russell, comenzaron el día con el susto en el cuerpo después de sufrir sendos aparatosos trompos en la FP1. Completaban el Top10 de la clasificación al sprint Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda y Colapinto.

Resultados sesión de clasificación al sprint - Estados Unidos: