Max Verstappen gana un durísimo Gran Premio de Qatar

Nueva victoria de Max Verstappen en un Gran Premio de Qatar que ha resultado ser la carrera más dura de la temporada gracias a la mezcla de elementos de un domingo que contaba con altísimas temperaturas y una gran cantidad de paradas en boxes que forzaba que los pilotos estuvieran toda la carrera empujando más de lo habitual. El piloto neerlandés se impuso a los dos McLaren, con Oscar Piastri segundo y Lando Norris tercero tras una sólida remontada. George Russell fue cuarto tras un toque en la primera curva que acabó con retirada de Lewis Hamilton. Charles Leclerc cerró el top 5 por delante de Fernando Alonso en una carrera en la que Carlos Sainz no llegó a tomar la salida.

La sesión clasificatoria del viernes no traía sorpresa en cuanto al autor de la pole position, con Max Verstappen primero por delante de los dos pilotos de Mercedes, con George Russell segundo por delante de Lewis Hamilton y con Fernando Alonso en una destacada cuarta posición. Mientras tanto, Charles Leclerc era quinto por delante de Oscar Piastri, los Alpine de Pierre Gasly y Esteban Ocon, Valtteri Bottas y Lando Norris. Por su parte, Carlos Sainz tenía que conformarse con la duodécima posición, tras una mala clasificación pero con ganas de seguir peleando por el subcampeonato de constructores.

Salida muy movida en el arranque del GP de Qatar | Red Bull Content Pool

Sin embargo, la Fórmula 1 protagonizaría una inédita polémica al limitar a 18 giros la vida útil de cada juego de neumáticos, lo que obligaría a cada piloto a realizar tres paradas a lo largo de la carrera. Esto planteaba un extrañísimo escenario que recordaba a aquello que se planteó para el Gran Premio de Estados Unidos de 2005 pero que no llegaba a ocurrir. En cualquier caso, Sainz no llegaría a tomar parte en la carrera, con problemas en el sistema de combustible impidiendo que participara en la carrera. Tampoco Sergio Pérez tenía el mejor inicio, con tanta cantidad de componentes reemplazados que acababa saliendo desde el pit-lane.

La mayoría de pilotos optaban por salir con neumáticos medios, mientras Hamilton, Bottas, Lawson y Magnussen optaban por el compuesto blando. Por su parte, Pérez salía con neumáticos duros al salir desde la última posición. Sin embargo, la estrategia vendría marcada no solo por la elección de compuesto sino por las vueltas de uso que trajeran los juegos usados de los varios pilotos que no optaban por juegos nuevos. La salida no trajo cambio de líder, con un Verstappen que mantenía la primera posición mientras los Mercedes tenían un toque en la primera curva, dejando a Hamilton con una rueda rota y fuera de carrera y a Russell obligado a parar en boxes.

Contacto de los dos W13 en la primera curva | Mercedes-AMG F1

La consecuencia inmediata fue ver a Piastri escalando hasta la segunda posición, mientras dirección de carrera sacaba el Safety Car. La carrera se relanzó en la vuelta 5 con Verstappen por delante de Piastri, Alonso, Leclerc y Ocon en el top 5. Verstappen tomó una ventaja de más de un segundo al terminar el primer giro bajo bandera verde, mientras tras él las posiciones se mantenían tal y como estaban. El primer piloto de la zona alta que paraba era Ocon, sexto, aunque antes de él habían parado ya Bottas, Stroll, Magnussen y Lawson durante el periodo de coche de seguridad y Tsunoda una vuelta antes. El siguiente en parar fue Alonso, junto a Gasly, en la vuelta 12.

Piastri y Leclerc realizaron su primer paso por boxes en la vuelta 13, saliendo el monegasco justo por delante del Aston Martin, que sin embargo le adelantó aprovechando la falta de temperatura de las gomas del Ferrari. Una vuelta más y paró en boxes Norris, que volvió a pista justo tras Leclerc. El líder de carrera hacía lo propio en la vuelta 17, a la vez que Pérez. Realizadas las paradas de Albon y Zhou, los últimos que quedaban por hacerlas, la carrera entró en el confuso juego estratégico consecuencia del límite de vueltas por cada ‘set’. Entre tanto, Stroll cedía el paso a Alonso y Norris daba cuenta de Leclerc en primera instancia y Stroll poco después.

Doble podio de los McLaren que ya están a 11 puntos de Aston Martin | McLaren

Llegando el ecuador de la carrera, el Gran Premio estaba de lleno en la segunda ronda de paradas, mientras dirección de carrera confirmaba una sanción de cinco segundos para Sergio Pérez por sobrepasar los límites de pista en cuatro ocasiones. En la vuelta 33, Alonso sufrió una salida de pista que, aunque no acabó en trompo, le hizo perder posición con Russell y Leclerc. Por lo demás y a pesar del aumento en número de paradas, la carrera entró en un momento de cierta estabilidad interrumpida solo por una nueva penalización por exceso de límites de pista de Pérez y la retirada de Sargeant por malestar físico.

La última tanda de paradas empezó con paradas de Piastri y Leclerc en la vuelta 44, mientras Norris, Alonso, Gasly y Albon hacían lo propio un giro después, a doce del final. Los límites de pista aún se cobrarían dos víctimas más, en forma de penalizaciones para Gasly y Albon. Con todas las paradas realizadas, Verstappen y los McLaren ocupaban las posiciones del podio, con un Russell con gomas blandas que intentaría alcanzar a Norris para llegar al tercer clasificado. Mientras, Alonso era séptimo pero con la expectativa de ganar un puesto más con la tercera parada de Zhou, que llegó a falta de cuatro vueltas para el final.

Leclerc fue el único Ferrari en carrera | Ferrari

Por su parte, Max Verstappen aprovechó el último stint para firmar una espectacular vuelta rápida antes de lograr una nueva victoria sin dar opción a sus rivales. Oscar Piastri y Lando Norris completaron un podio que confirma el buen rendimiento de McLaren, con Geroge Russell y Charles Leclerc cerrando el top 5. Fernando Alonso finalizó la carrera en sexta posición por delante de Esteban Ocon, mientras Valtteri Bottas logró una muy positiva octava posición para Alfa Romeo por delante de Guanyu Zhou y un Sergio Pérez que, con otra penalización por límites de pista, se llevó el último punto de la jornada.