Max Verstappen arrasa en el Gran Premio de Miami tras salir noveno

Nadie estaba dispuesto a perder la opción de llegar al podio con un toque en la salida, por lo que aparentemente hubo un muy bien entendimiento entre los pilotos latinos que partían en las dos primeras líneas de parrilla. Fernando Alonso clavó los primeros metros en Miami, pero ni aun así estuvo en condiciones de atacar al mexicano, mientras que Carlos Sainz conservó su tercera plaza de parrilla a la espera de saber especialmente cómo se las iba a arreglar el llamado a ser el ‘coco’, un Max Verstappen que partía desde la novena plaza.

El neerlandés no pudo ni mucho menos ganar posiciones en la salida, e incluso cedió una posición más que le llevó a tener que ganar incluso a un rival más en su remontada en busca de las primeras plazas. No tardó mucho en desplegar todo su potencial el bicampeón Mundial, regalando incluso un magnífico adelantamiento a dos bandas en la vuelta número cuatro cuando fue capaz de aprovechar todo el poder del DRS para superar a un Charles Leclerc que se encontraba peleando con Kevin Magnussen.

Para entonces, tanto Logan Sargeant como Lando Norris ya habían parado. En el caso del local, el estadounidense de Williams, tuvo que cambiar el alerón, mientras que el británico de McLaren paró a cambiar los neumáticos después de un fuerte impacto con Nyck De Vries que le alcanzó por detrás en la frenada de la primera curva. Pronto estuvo en disposición Verstappen de pelear también con Esteban Ocon y George Russell, superando a los dos fácilmente y consiguiendo ponerse cuarto cuando apenas llevaban transcurridas una docena de vueltas de las 57 programadas.

Era la vuelta 16 y tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso habían caído, permitiendo al de Ferrari acercarse al asturiano con el objetivo de tratar de afrontar el undercut en la parada en boxes. El madrileño arriesgó demasiado y entró en el pit-lane bloqueando. Había superado la velocidad máxima permitida, por lo que le caían cinco segundos de penalización cuando virtualmente había conseguido incluso estar por delante del Aston Martin del asturiano.

Penalización de cinco segundos sobre Sainz | Ferrari

Max Verstappen se ponía líder de la carrera incluso antes de llegar al ecuador, con Pérez parando para cambiar el medio por el duro, mientras que el vigente campeón se mantenía en pista con una goma dura que empezaba a mostrar grandes marcas de graining en el delantero izquierdo. Estiró hasta la vuelta 44 Verstappen sin parar, una lenta espera hasta que Max estaba en disposición de hacer su cambio de neumáticos hacia medio y lanzarle un último ataque de Max a Checo. El golpe de gracia para devolver al mexicano el doblete conseguido por él en Bakú.

Le puso emoción él mismo después de no haber conseguido cerrar ayer su primer intento en Q3 y después encontrarse con la bandera roja después del accidente sufrido por Charles Leclerc. Alonso se mantenía tercero, por delante de George Russell y de un Carlos Sainz sobre el que seguía pesando la penalización de cinco segundos que no iba a tener demasiada incidencia ya que después de haber perdido plaza con el piloto de Mercedes, debido a problemas con los neumáticos, sus perseguidores no estaban en disposición de ganarle la plaza al madrileño.

Gran remontada de Lewis Hamilton | Mercedes-AMG F1

Tras Sainz se encontraba Lewis Hamilton, con la otra gran remontada del fin de semana al conseguir recuperar siete plazas. El de Mercedes terminada por delante de un Leclerc sin opciones de ir hacia delante, con un Ferrari que le había jugado una mala pasada tanto en FP3 como en clasificación con la trasera y que en carrera también tenía problemas con el subviraje en las curvas lentas durante la carrera.

Por parte de Lewis Hamilton, el británico, al igual que su compañero de equipo, sigue esperando que el coche nuevo que estrenará Mercedes en Imola sea lo suficientemente bueno como para devolverlos a la lucha por las victorias. Pierre Gasly, Esteban Ocon y Kevin Magnussen completaban las posiciones de puntos, con Lance Stroll fuera del Top10 y con los dos McLaren también volviendo a la realidad después de un buen GP de Azerbaiyán.

Regreso triunfal de Verstappen (incluida vuelta rápida) a las victorias y Red Bull Racing extendiendo su racha de triunfos que por ahora sigue siendo indiscutible en lo que llevamos de temporada, con cinco triunfos de cinco posibles, más la carrera al sprint que se anotó Pérez el sábado de Bakú. También vuelta al podio de Fernando Alonso, manteniendo su estadística y acabando en el cajón en cuatro de las cinco.

Clasificación carrera - GP de Miami 2023