Kalle Rovanperä gana en Polonia en su papel de Ogier

No fue un sprint final sin sorpresas en el Rally de Polonia. La cita europea sobre tierra acostumbra a dejarnos más de un golpe de teatro en los últimos compases y, este año, no ha sido una excepción en su regreso al calendario. Si bien no hubo cambios en el liderato, con Kalle Rovanperä y Jonne Halttunen reclamando su segunda victoria de la temporada, sí que se iba a mover la lucha por el podio, dejando sin premio finalmente a un Andreas Mikkelsen que estaba finalmente justificando la apuesta de Hyundai por contratar sus servicios para turnarse en el tercer i20 N Rally1 junto a Esapekka Lappi y Dani Sordo.

El noruego ascendió a la segunda plaza en la jornada del sábado después de que Elfyn Evans tuviera un problema con una de sus ruedas traseras durante el primer tramo del bucle vespertino. El noruego comenzaba esta última etapa a menos de 10 segundos de Rovanperä, pero un pinchazo en el neumático trasero derecho durante la primera especial del recorrido llevó a que cediera casi un minuto y que cayera a la tercera plaza del podio.

Un pinchazo sacó a Mikkelsen del podio | Hyundai

Los daños producidos por la banda de rodadura desprendida terminaron por arrancar los paneles de fibra laterales del Hyundai i20 N Rally1. A partir de ese momento fue más una cuestión de supervivencia para el noruego, el cual empezó a perder aún más tiempo y caería posiciones en las tres especiales restantes, algo que incluso le llevó a tontear con la posibilidad de caer fuera del Top5, algo que logró resistir en la Power Stage al contener a Grégoire Munster y Takamoto Katsuta en los apenas 10 kilómetros competitivos que restaban de la cita polaca.

El descalabro de Mikkelsen permitió a Adrien Fourmaux alcanzar el podio, en un nuevo resultado digno de admirar para el francés, el cual colocaba el Ford Puma Rally1 también entre los mejores puestos en el Super Sunday y la Power Stage. Thierry Neuville, adelanto a Sesks después de que el letón consiguiera aguantarle el sábado por sólo una décima, algo que le valió al belga para sumar dos puntos menos de cara a la lucha por el título.

Sesks completó su debut con un Top5 | M-Sport Ford

El domingo para él fue una situación distinta, lanzándose para lograr los cinco puntos de la Power Stage, mientras que Ott Tänak, tras reengancharse después de su abandono del sábado, consiguió ser el mejor en la clasificación unitaria y los 7 puntos. En cuanto al resto de puntos de la Power Stage Ott Tänak se anotó 4, por los tres de Kalle Rovanperä, dos de Adrien Fourmaux y uno de Takamoto Katsuta, mientras que el Super Sunday sería para el piloto estonio de Hyundai, por delante del ganador final del rally, el francés de M-Sport, Elfyn Evans, Thierry, Takamoto y un Mārtiņš Sesks que culmina su gran debut siendo quinto en la general del rally y con un punto del domingo.

El WRC entra ahora en la segunda mitad de la temporada, con los rallies de Letonia y de Finlandia disputándose de forma consecutiva como la octava y la novena prueba del calendario. A ella llega Neuville como líder con 135 puntos por los 121 de Elfyn Evans y 115 de Ott Tänak, Ogier, con su ausencia aquí, ya cuenta con una desventaja de 91 puntos. En constructores, Hyundai ve reducida su ventaja a sólo 10 puntos respecto a Toyota GAZOO Racing.