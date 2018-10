Un Johan Ktistoffersson inconmensurable se proclama bicampeón del Mundo de RallyCross

Fin de semana de campeones del mundo, especialmente con alegrías nacionales como las vividas con Jorge Prado en MX2, Ana Carrasco en SSP300 o ese sprint final realizado por el veterano Alejandro Valverde para llevarse a sus 38 años la victoria en el de ciclismo. Al otro lado del Atlántico, Johan Kristoffersson se disponía a encarar uno de los fines de semana más importantes del año. Con ocho victorias de nueve posibles, el sueco tenía al alcance de la mano reeditar el Campeonato del Mundo de RallyCross conseguido el año pasado. Únicamente necesitaba salir con 68 puntos de ventaja de la cita norteamericana.

Era a su vez el estreno de Austin como sede de una cita del World RX. El Circuito de Las Américas se readaptaba para acoger un trazado provisional de tierra y asfalto que, dentro de unas semanas, cuando llegue el Mundial de Fórmula 1, ya no estará. La pista texana se sumaba así a Silverstone, el Circuit de Barcelona-Catalunya o la posibilidad de que Spa-Francorchamps sustituya a Mettet, todas ellas pistas que cuentan con el beneplácito de la FIA para acoger Grandes Premios de la categoría reina y que con el tiempo también han sido adaptadas para poder ver en ellas a la disciplina del rallycross.

Pista por tanto nueva para todos y en la que Kristoffersson no se encontró prácticamente cómodo en ningún momento. Si lo hizo en cambio su compañero de equipo y jefe de filas, Petter Solberg. El piloto noruego, único bicampeón del World RX y ganador del título del Mundial de Rallies en 2003 con Subaru, estará dentro de unas semanas en el Rally de Catalunya – Rally de España al volante de uno de los Volkswagen Polo GTI R5 oficiales que debutan en competición, sin embargo, este fin de semana se mostró prácticamente intratable con la versión Supercar del ya icónico utilitario de la marca germana.

No podría contener las lágrimas después de vencer en las dos primeras mangas clasificatorias del sábado. Atrás queda un año de mucho sufrimiento llevado en silencio por parte del menor de los hermanos Solberg, el cual estuvo a punto de dejar la competición ya que tras el accidente sufrido en Letonia en 2017 fue diagnosticado de una sarcoidosis pulmonar que le ha dejado muy débil hasta que los médicos le pusieron el tratamiento. No podría mantener Petter su racha en Q3 y Q4, mangas que dominaban Mattias Ekström y Johan Kristoffersson, algo que no impedía que el piloto noruego pasara a semifinales como gran favorito a llevarse la pole para la gran final.

Fue allí donde Kristoffersson terminaría por sentencia su título. Tan solo necesitaba ser quinto en una parrilla de seis coches de la semifinal número uno para alzarse matemáticamente con el campeonato a falta de dos fechas. El sueco no dudo en seguirle la estela a Solberg, terminando segundo y clasificándose para otra final, precisamente en la que podía cosechar su noveno triunfo de 10 posibles. Junto a los dos Volkswagen preparados por la factoría de Hannover nos encontrábamos a los dos Audi de EKS RX con apoyo oficial y los Peugeot 208 WRX de la estructura de fábrica estrenada este año con el fin del proyecto de la firma del león en el Dakar.

Los seis pilotos con apoyo oficial se iban a pelear el primer triunfo de una prueba del World RX en Estados Unidos, con todos menos Kristoffersson jugándose las opciones de salir bicampeón y reducir el golpe que supone perder un campeonato contra un piloto con la contundencia como la del joven sueco que también está muy cerca de ganar el STCC, campeonato escandinavo de turismos. De nuevo en la final todo parecía dispuesto para que Petter Solberg se llevara su primera victoria de 2018 (la única no conseguida por Kristoffersson se la llevó Sébastien Loeb), situándose al frente del grupo y esperando a que Andreas Bakkerud, el último en tomar el camino de la Joker Lap, le dejara vía libre. Su compañero de equipo se situó rápidamente tercero y con la entrada de ‘Baby Blue’ por el trazado largo se encontró en una más que valiosa segunda plaza, mientras que Bakkerud pasaba a ser tercero.

En la penúltima vuelta llegaría el error por parte de Petter Solberg, demasiado abierto en una curva cerrada de izquierdas, lo que le hacía irse a la tierra y perder tracción. Kristoffersson no tendría ninguna contemplación y completaba el adelantamiento que le daba su noveno triunfo del año en una temporada histórica para el joven sueco. Segundo era Solberg, con Bakkerud tercero, Loeb cuarto, Ekström quinto y Timmy Hansen, penalizado, sexto.