Javier González manda un aviso en la Fórmula 4 española en Portimão

El Campeonato Español de Fórmula 4 llegó el pasado fin de semana en el circuito de Portimão en el Algarve portugués al ecuador de su temporada 2018, disputándose la tercera ronda de este año y la única fuera del territorio español. En el espectacular trazado luso, Javier González fue el mejor con dos victorias sobre tres carreras y a pesar de no haber estado en la primera cita en el Motorland de Aragón, ya es segundo de la general y manda un aviso a todos sus rivales para las tres pruebas restantes.

Los éxitos del piloto mexicano no son ninguna sorpresa, pues ya tuvo buen rendimiento la pasada temporada y en Cheste este año ya ganó también dos de tres carreras. Lo que sí sorprende es pensar que en solo dos rondas ya haya acumulado más puntos que cualquier otro participante excepto el malasio Nazim Azman, que se mantiene al frente de la general gracias a su regularidad. El otro ganador del fin de semana fue el belga Amaury Cordeel, que gracias a un pleno de podios se mete también en la pelea por el título.

El circuito de Portimão volvió a ver a los mismos once pilotos que en Cheste, compitiendo todos ellos para los mismos equipos. De esta forma, no hubo ningún cambio de alineación y por lo tanto en todos los casos se trabajó para construir sobre lo visto en el Circuit Ricardo Tormo. La primera victoria del fin de semana fue para Cordeel, que se impuso al checo Ptáček y al malasio Azman, que con un total de seis podios en lo que llevamos del año y sin una sola retirada logra ser líder del campeonato con once puntos de ventaja.

Guillem Pujeu F4 España Portimao 2018 | Centímetros Cúbicos

Guillem Pujeu tuvo que conformarse con el cuarto puesto, mientras Rafael Villanueva Jr. fue séptimo. La misma posición ocupó el piloto de Drivex en una segunda carrera en la que Pujeu tuvo que retirarse. Por delante, victoria de González por delante de Cordeel y Ptáček. La tercera carrera fue algo mejor para los intereses de los españoles, con Pujeu y Villanueva en cuarta y quinta posición respectivamente. En el podio, González con su cuarta victoria de la temporada y Azman en segunda posición, con Cordeel completando un buen fin de semana.

En la clasificación general, Nazim Azman ocupa la primera posición con 119 puntos aunque sin haber logrado aún una sola victoria. Tras él, Javier González es segundo con 108 puntos, cuatro victorias y cinco podios en seis carreras. Con 105 puntos, Guillem Pujeu vive del triplete obtenido en Aragón, sin subirse al podio desde entonces. Amaury Cordeel es el cuarto candidato al título con 100 puntos y con una evidente progresión. Por detrás, Rafael Villanueva Jr. ocupa la séptima posición con 60 puntos, a tan solo dos del suizo Patrick Schott.

El campeonato entra ahora en el periodo de vacaciones estivales, con más de dos meses sin carreras hasta que llegue la próxima ronda en el circuito de Jerez los días 22 y 23 de septiembre. El circuito andaluz supondrá el retorno del campeonato para la segunda mitad del calendario que seguirá en el Circuit de Barcelona-Catalunya a la semana siguiente y luego al circuito de Los Arcos en Navarra para la cita final de este año los días 3 y 4 de noviembre.