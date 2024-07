HAAS anuncia la contratación de Esteban Ocon para completar su equipo

HAAS F1 Team sólo había realizado un doble cambio de pilotos de una temporada a otra en 2021, año en el que al equipo llegarían el Campeón de la Fórmula 2, Mick Schumacher y el piloto ruso Nikita Mazepin, este último apoyado por el que se convertiría en patrocinador ‘principal’ de la escudería norteamericana por unos meses. Ahora, en 2024, los de Gene Haas están muy cerca hacer de nuevo un proceso de renovación completo.

En la última semana se había oficializado que Kevin Magnussen no seguiría involucrado en el equipo HAAS para la temporada 2025. Este anuncio significaba que ninguno de los dos pilotos titulares de la escudería en este 2024 tendría continuidad ya que Nico Hülkenberg ya había confirmado hace meses que se iba a convertir en el primer piloto de Sauber/Audi, por lo que el alemán, ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2015, también iba a cambiar de aires cuando el ‘telón baje’ el próximo mes de diciembre en Yas Marina.

Esteban Ocon saldrá de Alpine después de su no renovación | Alpine

HAAS no ha perdido el tiempo y de ser hace poco más de un mes el único equipo que no había confirmado a al menos uno de sus dos pilotos, ha pasado rápidamente a tener su alineación completa. Oliver Bearman fue confirmado en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, mientras que Esteban Ocon ha seguido el mismo camino precisamente antes de la última carrera previa al parón del verano en la Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica.

De esta forma, el piloto normando ha cerrado su continuidad en la parrilla del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en lo que es un nuevo cambio de aires para Ocon después de haber estado muchos años enrolado en las filas de Force India/Racing Point y, posteriormente haber llegado a Enstone en lo que parecía un movimiento muy adecuado tanto para el competidor como para la escudería, una relación bien avenida que años después ha terminado con Esteban saliendo prácticamente por la puerta de atrás del equipo tras su no renovación y la confirmación en cambio de que su compañero, Pierre Gasly sí continuará.

Ocon es actualmente 18º de la general con tres puntos | Alpine

El contrato de Ocon con HAAS seguirá la fórmula ‘plurianual’ y el propio piloto ya ha declarado estar muy contento con su llegada al equipo con sede en Banbury: “Estoy emocionado de embarcarme en este nuevo capítulo en mi carrera en la Fórmula 1 y unirme a Haas desde el inicio de la temporada 2025. Me uniré a un equipo muy ambicioso, cuyo espíritu, cuya ética de trabajo y cuya innegable trayectoria ascendente realmente me han impresionado. Me gustaría agradecer a Gene Haas y a Ayao Komatsu por su confianza y su apoyo, y por el apoyo. discusiones honestas y fructíferas de los últimos meses. A nivel personal, estoy muy feliz de volver a trabajar con Ayao, quien fue parte de mi debut cuando me subí por primera vez a un Fórmula 1 en mi época de Lotus Junior hace más de 10 años”.

En HAAS Ocon se volverá a encontrar con Ayao Komatsu, ahora responsable de la escudería tras la salida de Günther Steiner. Con el ingeniero japonés, Esteban tuvo la oportunidad de hacer su primer test de un coche de Fórmula 1, en este caso con Lotus y después de haber ganado el Campeonato de Europa de F3 en 2014.