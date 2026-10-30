Gran Premio de México: horarios, dónde ver y favoritos

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que estuvo a punto de conseguirlo el pasado domingo en el circuito estadounidense de Austin (Texas), intentará dejar matemáticamente resuelto a su favor el Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de México, que se disputará este fin de semana en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez.

Así es el circuito:

Ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca de la Ciudad de México, el circuito Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los más particulares y exigentes del calendario, y es que se encuentra a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar. Este trazado cuenta con 4,304km de longitud y tiene 17 curvas.

Favoritos:

Después de lograr en el Circuito de las Américas de Austin su noveno triunfo en la F1, el noveno del año, Antonelli, nacido hace 20 años en Bolonia, lidera el certamen con 365 puntos, 123 más que su compañero, George Russell y con 124 sobre otro inglés, el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari).

De tal forma que se convertirá matemáticamente en campeón del mundo este domingo simplemente con acabar noveno; o, incluso, sin puntuar: siempre y cuando no gane la carrera ninguno de sus dos rivales directos.

"Sólo tiene que llevar el coche hasta la meta en México; y, entonces, habrá tequila. Si no, sólo tendrá que hacerlo en Brasil; y, en ese caso, habrá caipirinha", comentó, tras la contundente victoria de Kimi en Austin, el austriaco Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes.

En clara referencia a la certeza de que si Antonelli no se convierte este domingo en el más joven campeón de todos los tiempos y en el tercer italiano de la historia -73 años después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari- en ganar el Mundial de F1, lo hará una semana más tarde en el Gran Premio que tendrá lugar en el paulista circuito de Interlagos.

Salvo sorpresa mayúscula, la joven estrella de Mercedes -escudería que este año también se volverá a anotar el título de constructores- se coronará en casa del mexicano Sergio Pérez, recién renovado hasta 2029 con Cadillac y que festeja este fin de semana, ante su público, su Gran Premio número 300 en la categoría reina. En la que disputa su decimoquinta temporada.

'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón del mundo hace tres y con seis triunfos y 39 podios en la F1, fue recibido una vez más en loor de multitudes por sus compatriotas en la exhibición que tuvo lugar el miércoles en las calles de Ciudad de México.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), con ganas de que acabe el año, en espera de un coche mejor con miras a 2027, sólo podrán optar, en el mejor de los casos, a rascar algún punto este domingo.

El doble campeón mundial asturiano es decimoséptimo en el Mundial, con siete puntos; los mismos que el madrileño -que obtuvo, en 2024 y con un Ferrari, la cuarta de sus cuatro victorias en la F1-, que, por resultados, se ordena un puesto por detrás en la general.

Franco Colapinto (Alpine) es el hispanohablante mejor situado en la relación principal. El argentino, duodécimo en el Mundial, con 27 unidades, que tras acabar séptimo en el estreno del Madring, en la capital de España, no ha vuelto a puntuar, intentará revertir la situación este fin de semana en México; donde nunca ganó 'Checo'; que, sin embargo, subió dos veces al podio en casa, al repetir en el 22 el tercer puesto logrado un año antes.

Horarios y dónde ver:

Los pilotos comenzarán calentando motores el viernes 30 de octubre a las 19:30h con los entrenamientos libres 1. Unas horas más tarde, a las 23:00h comenzarán los libres 2. El sábado 31 de octubre, a las 18:30h, iniciarán los terceros y últimos libres antes de la clasificación, que tendrá lugar el mismo día a partir de las 22:00h.

El domingo 1, desde las 21:00h, podremos seguir la carrera donde Kimi Antonelli puede conseguir el título. Todo ello podrá disfrutarse a través de Dazn y Movistar Plus+, con Dazn como propietaria principal de los derechos televisivos.