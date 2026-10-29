Carlos Sainz: "En México podremos ser más fuertes"

El español Carlos Sainz (Williams), que acabó decimoctavo el Gran Premio de Estados Unidos, el decimoctavo del Mundial de Fórmula 1, manifestó en el Circuito de las Américas de Austin (COTA) que el próximo fin de semana, en México, se encontrarán una pista en la que serán "algo más fuertes" pero en la que les "costará mucho volver a puntuar"

"Tuvimos otra gran salida, pero me aplastaron contra el muro, tuve contacto y eso me dañó el alerón delantero", comentó tras la carrera el talentoso piloto madrileño, de 32 años, que cuenta cuatro victorias y 29 podios en la categoría reina.

"Esa circunstancia comprometió mi primera tanda y al final tuve que entrar a cambiar el alerón delantero, por lo que perdimos un tiempo importantísimo", explicó.

"A partir de ahí, hicimos un buen pilotaje para remontar, con un ritmo decente, si tenemos en cuenta las limitaciones de nuestro coche esta semana", apuntó Sainz en la pista en la que logró dos de sus podios en la F1: fue tercero en 2023 y segundo en 2024, cuando pilotaba para Ferrari.

"Con miras a México nos encontraremos con una pista en la que podremos ser algo más fuertes, potencialmente con la posibilidad de estar en la pelea en la zona media", dijo el español, que disputa su duodécima campaña en la categoría reina, la segunda con la escudería de Grove, con la que, en el año 2025, logró dos podios, al acabar tercero en Baku (Azerbaiyán) y en Lusail (Qatar).

"Pero va a costar mucho volver a entrar en los puntos", precisó Sainz, que ocupa la decimoctava posición en el Mundial, con siete puntos.