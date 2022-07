George Russell vuelve a poner a Mercedes en lo alto con su primera Pole

Con todos los ojos centrados en las nubes presentes sobre el Circuito de Hungaroring, la jornada del sábado comenzaba para determinar la parrilla de salida de cara al Gran Premio de Hungría que se disputará este domingo. Había lugar para las sorpresas, con una Mercedes renacida a una vuelta y con una escudería Red Bull que había sufrido durante los entrenamientos libres del viernes con el equilibrio de sus monoplazas.

La mañana amenazaba sin duda mucha más agua de la que finalmente tendríamos en la sesión de clasificación, con Nicholas Latifi siendo el más rápido con el Williams en la tercera práctica aprovechando precisamente que la lluvia daba algo de respiro y el asfalto se iría secando con el paso de los minutos y de los coches.

También Fernando Alonso había sido uno de los protagonistas durante esos 60 minutos, siendo sin lugar a dudas el más atrevido a la hora de montar el neumático intermedio prácticamente desde el inicio de los entrenamientos libres, algo que sirvió de medida para el resto a la hora de determinar cuándo era un buen momento para quitar las gomas de lluvia extrema.

Fernando Alonso apuntaba muy alto en lluvia | Alpine

Ya en clasificación, Lewis Hamilton y George Russell iban a sorprender en la Q1 colocando a los dos coches en lo más alto de la tabla de tiempos, seguido en este caso por Carlos Sainz, Lando Norrus y Charles Leclerc, mientras que en la zona de eliminación nos íbamos a encontrar a los dos AlphaTauri, los dos Williams y Sebastain Vettel.

Para el tetracampeón (que esta semana anunció su decisión de retirarse al término de la temporada 2022) era especialmente doloroso ya que se iba a quedar fuera de la Q2 por apenas unas centésimas respecto a su compañero de equipo, Lance Stroll, mientras que Latifi, estaba a punto de volver a dar la campanada al venir en su última vuelta con uno de los sectores teñido de púrpura. Sólo un error en la última curva le llevó a quedarse fuera de la opción de pasar a estar entre los 15 primeros.

Problemas en su RB18 retrasaron a Verstappen | Red Bull

Ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz estaban sufriendo demasiado para superar las distintas fases de la clasificación, con Fernando Alonso terminando tercero en Q2 y con Carlos Sainz cuarto a poco menos de dos décimas y media del registro que le valía a Max Verstappen para comandar esa parte de la clasificación. La verdadera noticia iba a estar no sólo en la eliminación de los dos HAAS, el Aston Martin de Lance Stroll o el Alfa Romeo de Zhou, sino que caía Checo Pérez, al cual se le sería eliminada una de sus vueltas por límites de pista antes de comprobar en las imágenes de vídeo que el mexicano había mantenido las ruedas sobre la línea blanca.

Por tercera vez en la temporada, Pérez no alcanzaba la Q3 quejándose de haber sido molestado por Kevin Magnussen en una de sus últimas vueltas. En su lugar entraba Valtteri Bottas, el cual celebraba lo que parece ser el acuerdo definitivo por el que Alfa Romeo y Sauber seguirán al menos una temporada más compitiendo juntas y con el finlandés como jefe de filas. El ex de Mercedes-AMG F1 ha sufrido mucho para conseguir estar de nuevo peleando por los puntos en las últimas carreras, por lo que en un Gran Premio en el que HAAS traía novedades, volver a estar el coche de los de Hinwil por delante no dejaba de ser una gran noticia para los de Frédéric Vasseur.

Carlos Sainz saldrá segundo al GP de Hungría | Ferrari

Faltaba la última batalla, la lucha en Q3 entre los 10 más rápidos, todo ello sin rastro de que fuera caer de repente la esperada lluvia que llegó a hacer temer incluso con que se tuviera que trasladar la clasificación al domingo en el caso de que las tormentas prometidas cumplieran las previsiones. Lo que sí era un escenario desconocido era el panorama planteado tras los primeros intentos, con Carlos Sainz primero, seguido por George Russell, Leclerc y Lewis Hamilton, teniendo que llevar la mirada hasta al séptima plaza provisional para encontrar a un Max Verstappen que había fallado en el primer sector.

Quedaba un último intento y a Carlos Sainz se le ponía todo de cara después de haber cerrado un gran primer intento. Problemas en su RB18 dejaban a Max Verstappen al fondo de la clasificación, con Leclerc sin poder mejorar el tiempo de su compañero en Ferrari y con Lewis Hamilton teniendo también algún que otro quebradero de cabeza con el DRS.

Todo apuntaba a la segunda Pole Position de Sainz, pero finalmente seria George Russell el que, viniendo de la nada, conseguiría meterse en lo más alto de la tabla de tiempos al haber hecho una vuelta con tres sectores en verde, muy competitiva, consiguiendo la primera pole de su carrera deportiva. Carlos compartirá con él la primera línea de parrilla, con una segunda fila protagonizada por Leclerc y Norris, mientras que Esteban Ocon y Fernando Alonso saldrán juntos. Hamilton y Bottas también pondrán el morbo de ver la lucha entre los excompañeros, mientras que Verstappen saldrá décimo, justo tras Daniel Ricciardo.

Resultado clasificación - GP de Hungría 2022