La Fórmula E da la bienvenida a BMW

Restan tres meses para que la quinta temporada de la Fórmula E dé su pistoletazo de salida con un hecho histórico, la celebración del ePrix en las calles de la capital de Abu Dhabi, Riad, un hecho histórico si tenemos en cuenta la relación con la extracción de crudo y las grandes fortunas que allí residen gracias a su venta. Será el año cero de esta versión 2.0 del campeonato de monoplazas eléctricos, el primer antes de la llegada de las otras dos grandes marcas germanas premium, Porsche y Mercedes, y el debut oficialmente de dos nuevos fabricantes, BMW y Nissan.

BMW Andretti Fórmula E | CC

El fabricante bávaro elegía el pasado viernes para presentar su alineación de pilotos, así como los colores que lucirán sus dos monoplazas, encargados al piloto portugués António Felix Da Costa, muy ligado al equipo oficial tanto en el DTM como en GT’s, y al británico Alexander Sims, también enrolado en el programa de fábrica que la firma tiene en el IMSA, Campeonato Norteamericano, con los BMW M8 GTE.

El luso aportará la experiencia, conocedor de la Fórmula E en la que participa desde la primera campaña, compitiendo dos años con el Team Aguri y desde la 2016-17 con el equipo Andretti, el mismo socio que ha elegido BMW para su nueva aventura eléctrica. Él es uno de los pilotos del famoso programa de jóvenes promesas creado por Red Bull Racing, el mismo que abandonaría en el mes de diciembre de 2015 con el objetivo de centrarse en su nueva etapa como piloto BMW. A pesar de esta decisión, Da Costa seguiría siendo uno de los deportistas patrocinados por la firma de las bebidas energéticas durante una temporada más.

BMW Andretti Fórmula E | CC

En lo que respecta al monoplaza, bautizado con el nombre de BMW iFE.18, en su presentación celebrada en Múnich se ha podido verlo vestido con una decoración asimétrica más atractiva que la presentada hace unos meses por Nissan, durante el Salón de Ginebra. En este caso se recurre a los tradicionales azul y blanco correspondientes a los colores de la firma alemana, aunque incorporando en esta ocasión detalles en negro mate y pequeñas vetas moradas que quieren reflejar esa apuesta de futuro de BMW por este tipo de sistemas de propulsión eléctricos. En el desarrollo de esa nueva transmisión, motor eléctrico e inversor han colaborado los mismos ingenieros que diseñaron el BMW i3, colaborando estrechamente con los del departamento de competición, BMW Motorsport, los cuales se encargaron principalmente del eje trasero y la suspensión.

