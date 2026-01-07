Checo Pérez: "Ser compañero de Verstappen es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1"

"Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado, porque ser compañero de Max es difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, pero muy lejos", reconoció en el pódcast del inversionista mexicano Oso Trava, 'Cracks Podcast'.

Además, desveló que el proyecto del equipo estaba "hecho para Max". "Cuando me siento la primera vez con Christian -Horner, entonces director del equipo- me dice 'mira, nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto ha sido creado para Max. Max es nuestro talento'", aseguró.

En este sentido, afirmó que las mejoras realizadas en ese momento en el monoplaza beneficiaron al holandés. "En ese momento, yo me acuerdo que desde el simulador era más rápido que Max, llegaba a los fines de semana pensando en ganar la carrera... y todo llegaba en automático. Cuando tú, como piloto, no tienes que estar pensando en cómo manejar, en el coche, en qué te va a hacer... en automático bien todo, hasta que llegan las mejoras", indicó.

Checo Pérez vuelve a estar en la cuerda floja dentro de Red Bull | Red Bull Content Pool

"Cuando llegan las mejoras hay una dirección muy clara en la que se tiene que ir el equipo, y ahí es donde yo empiezo a tener problemas, porque el coche ya no sé qué me va a hacer en la curva. Ya piensas en no chocar, empiezan los choques, empiezas los accidentes... No tienes el control al 100%", continuó.

Por otra parte, señaló también que cuando era "muy rápido" se generaba "un ambiente muy tenso". "Si yo era más rápido que Max, era un problema. Si yo era más lento que Max, también era un problema, todo era un problema", dijo, antes de hablar de su marcha.

"En mi despedida le dije a Horner 'Christian, ¿qué vas a hacer cuando no funcione con Liam -Lawson?', y me dijo 'está Yuki'. '¿Y qué vas a hacer cuando no funcione Yuki?', 'tenemos muchos pilotos', y le digo 'pues los vas a usar a todos', y me dice 'sí, ya lo sé'", finalizó.