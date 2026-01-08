Laia Sanz firma su mejor etapa en el Dakar en coches tras sacrificar un top 10 por ayudar a otro piloto

La piloto del EBRO Audax Motorsport y su copiloto Maurizio Gerini se han detenido para auxiliar a Brian Baragwanath, que había sufrido tres pinchazos, y le han entregado su última rueda de repuesto para que pudiera seguir. Esto ha obligado al dúo hispano-italiano a reducir notablemente su ritmo en los últimos 80 kilómetros, lo que les ha supuesto perder cerca de seis minutos.

Pese a ello, Sanz y Gerini han logrado terminar la tercera etapa en una histórica 13ª posición, su mejor resultado parcial en la categoría de cuatro ruedas, lo que les sitúa en la 18ª plaza de la general.

Laia Sanz: “En el Dakar tenemos que ayudarnos, si se puede, porque un día nos puede pasar al revés y ser nosotros los que necesitamos esa ayuda”.