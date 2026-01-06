Carlos Sainz se aúpa en la general y Cristina Gutiérrez queda quinta para igualar su mejor registro

En 'Ultimate', el vencedor de la etapa fue el estadounidense 'Mitch' Guthrie, el mejor de los dos Ford -el segundo fue Martin Prokop y Guy Botterill (Toyota), tercero- que dominaron la tercera jornada en Arabia. Fue el mejor día de la marca americana, que también celebró la minutada que Carlos Sainz pudo meter a sus rivales por la general, en la que ahora se sitúa cuarto a 3:34 del líder, que ahora es Guthrie.

'El Matador' salió algo frustrado tras los dos pinchazos en la segunda etapa de la carrera, pero este martes se le dio mucho mejor la faena, completando una etapa limpia, sin sustos, para ejecutar su plan a la perfección y acabar la etapa séptimo, por detrás de Nani Roma (Ford).

Y es que al madrileño le benefició salir por detrás de todos aquellos que acabaron delante la segunda jornada y les tocó abrir en Al-Ula, sufriendo de lo lindo estos. Algunos de los favoritos, como el catarí Nasser Al Attiyah (Dacia) o el sudafricano Henk Lategan(Toyota) entraron en meta 20 minutos más lentos que el ganador del día, pero el vencedor de la segunda jornada, Seth Quintero, se dejó más de una hora.

Toyota lo pasó mal en Al-Ula y eso lo aprovechó Ford, que ahora domina la general ocupando las cinco primeras plazas. Dacia también celebró los resultados de Lucas Moraes, cuarto en la etapa, y Cristina Gutiérrez, que fue quinta igualando su mejor registro en la categoría, para ahora ser séptima en la general. Al Attiyah quedó fuera de los 10 primeros y ahora lamenta una desventaja de 11 minutos con Guthrie y 8 frente a Sainz.

Además, Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) fue 30º en la etapa y se coloca 35º en la clasificación general de 'Ultimate'. Laia Sanz y su Ebro también completaron un buen día, 13ª en la etapa y 18ª en la general, a casi media hora del líder.