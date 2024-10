Checo Pérez vuelve a estar en la cuerda floja dentro de Red Bull

Seguramente se trató del fin de semana del Gran Premio de México más duro que recuerde Checo Pérez. A pesar del aliento incondicional de sus compatriotas, que jalearon con fervor cada uno de los movimientos del mexicano, la situación para el piloto de Red Bull Racing se puso aún más cuesta arriba en una carrera en la que se esperaba que el de Guadalajara pudiera aportar a la escudería aprovechando ese apoyo extra de los suyos.

No fue así, y ya desde la clasificación quedó claro que le ‘iba a tocar remar’ contra el viento durante el resto del fin de semana tras una pobre clasificación en la que Checo no logró hacer un sólido primer intento y en la que finalmente se quedaría fuera de Q1 al no poder cerrar un tiempo lo suficientemente competitivo en su último giro ya con neumático usado. El mexicano decía a los micrófonos de la prensa latina que tenían localizado el problema, que le seguía faltando especialmente consistencia y confianza en frenada, sin embargo, la presión ya se había vuelto ineludible de nuevo sobre sus hombros.

“Por ejemplo, a baja velocidad no puedo frenar, no puedo parar el coche, en cuanto ataco la frenada empiezo a deslizarme, ese es definitivamente mi principal problema en este momento, es donde más me cuesta y creo que aquí se nota aún más, cada vez que intento atacar la frenada simplemente bloqueo. Ha sido un problema que ha estado ahí durante las últimas tres carreras. Tengo que modular bastante mi frenada, y eso es algo que podemos ver en los datos, pero no podemos solucionarlo en este momento”, reconocía un apesadumbrado y decepcionado Pérez tras la clasificación.

Fuera ya en la Q1, Checo tuvo el GP cuesta arriba desde el sábado | Red Bull Content Pool

Partiendo 18º en parrilla, Checo estaba preparado para una carrera a la contra, con mucha preocupación porque el fino aire presente en la atmósfera del Autódromo Hermanos Rodríguez debido a la altitud, no se convirtiera en un problema para a unidad de potencia de su RB20 cuando se encontrara rodando durante tantas vueltas en tráfico y tratando de adelantar a rivales. Aun así, la carrera terminó prácticamente incluso antes de empezar.

Un nuevo error de Pérez en su colocación en parrilla lo llevó a situarse por delante de su cajón, lo que a la postre le significó una penalización de cinco segundos en su primera parada que le iba a llevar de nuevo al fondo del pelotón, en este caso junto a Max Verstappen. El neerlandés tuvo capacidad para, incluso con una penalización mayor, de 20 segundos, mirar hacia delante y pelear por los puntos, mientras que Checo se vio parado en cada una de sus luchas, llegando Verstappen en sexta posición, mientras que Pérez sólo pudo ser 17º, con su coche seriamente dañado por un toque con Liam Lawson y después de que el equipo lo parase en boxes en un intento desesperado de quitar a Ferrari el punto extra de la vuelta rápida.

La situación se tornó dramática en este momento. Red Bull caía en la clasificación de constructores al tercer puesto, con 54 puntos de desventaja respecto a McLaren y 25 con Ferrari. Con cuatro carreras por delante, las opciones de pelear por el título en dicho apartado parecen cada vez más remotas, generando aún más nerviosismo dentro de la estructura con sede en Milton Keynes.

El duelo con Lawson fue más que una pelea por posición | Red Bull Content Pool

“¿Corre peligro el asiento de Checo?”, le preguntaron a Christian Horner en una mesa redonda con medios locales a la que el director de la escudería no dudó en contestar con firmeza ante la difícil situación de su piloto: “La Fórmula 1 es un lugar donde hay negocios y se tienen que entregar resultados, y cuando alguien está con un bajo rendimiento existirá un escrutinio. Necesitamos que los dos coches estén sumando puntos, esa es la naturaleza de la Fórmula 1, El escrutinio es constante, siempre está ahí toda la temporada, lo mantenemos ahí. Desde la perspectiva del equipo trabajamos lo más fuerte posible, seguiremos trabajando con Checo, apoyándolo también en Sao Paulo, pero a veces llega un punto donde ya no puedes hacer más. Llegará un punto donde tengamos que tomar decisiones. Nuestra determinación es volver a la posición en la que estábamos”.

¿Tienes opciones Red Bull para reemplazar a Checo?

Checo Pérez firmó a principios de año una renovación para la temporada 2025 con Red Bull y opcionalmente podría tener una extensión hasta 2026. La semana entre los Grandes Premios de Estados Unidos y de México, se dio a conocer que Yuki Tsunoda se subirá al RB20 en los test que se celebrarán en Yas Marina después del Gran Premio, sin embargo, el japonés tampoco tuvo su mejor fin de semana, y su carrera terminó en la primera curva después de un fuerte contacto con Alex Albon que le llevó a desllantar y a estrellarse contra las protecciones.

Para Liam Lawson tampoco fue mucho mejor. El neozelandés llegaba al Hermanos Rodríguez después de un fin de semana en Austin en el que Fernando Alonso fue especialmente crítico con él, llegando a decir que el que “se estaba jugando la carrera deportiva” era Liam y no él. Lawson estuvo en todas las batallas en este segundo Gran Premio como piloto de los Racing Bulls, chocando con Pérez y posteriormente también teniendo un encontronazo con Franco Colapinto en el que Liam dañó su alerón, terminando la carrera 16º.

Checo Pérez es octavo de la general, a 27 puntos de Russell | Red Bull Content Pool

Las alternativas de Red Bull provenientes de la escudería de Faenza no parecen estar por tanto reclamando ese posible asiento a dejar vacante por Checo, por lo que puede que sea el nombre de Isack Hadjar, piloto de Fórmula 2, el que empiece a entrar en las quinielas. Por si fuera poco, empieza a haber rumores sobre una posible salida de Telmex como patrocinador de Red Bull debido a la incompatibilidad con AT&T, cuya presencia ha aumentado recientemente en el equipo.

El propio Carlos Slim dijo que el tema del contrato de Checo y el del patrocinio son independientes, sin embargo dejó claro que sí saldrán de Red Bull en caso de la marcha de Pérez: "Pero si ya no hubiera la oportunidad de seguir con el equipo, seguramente seguiríamos con Checo. La intención es seguir con Checo, donde quiera que esté, estaremos con él".