La Cámara de Representantes se pone del lado de Andretti contra la Fórmula 1

Era el actor que faltaba para añadir aún más picante a la situación entre Liberty Media y Andretti/General Motors. Después de que Michael Andretti estuviera recientemente presente en el Capitolio, el Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el Republicano Jim Jordan, confirmó este martes que había trasladado una misiva a los responsable del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 para obtener más información acerca del rechazo al proceso de inscripción iniciado por la estructura estadounidense.

Andretti había conseguido el visto bueno por parte de la FIA, siendo el único candidato que había superado el proceso de selección iniciado por el órgano federativo. Sin embargo, los norteamericanos no superaron el siguiente filtro, en este caso el de Liberty Media, propietario de los derechos comerciales de la Fórmula 1, los cuales consideraron que el proyecto entre Andretti y Cadillac no había conseguido demostrar que significara un aporte significativo a la categoría al considerar que sus capacidades técnicas no eran lo suficientemente avanzadas como para justificar su entrada.

Es en este punto en el que el Presidente del Comité Judicial ha solicitado más información acerca del proceso seguido por Liberty Media para llegar a dicha conclusión, en este caso a través de una carta oficial enviada por Jim Jordan al director ejecutivo de Liberty Media, Greg Maffei y al director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. El tono del escrito es cuanto menos contundente, dejando entrever que desde la Cámara de Representantes no consideran satisfactorias las razones esgrimidas para no validar la entrada de Andretti en la Fórmula 1.

El propio escrito resumía la situación y apuntaba a que la conducta, de no estar bien respaldada, podría considerar en una conducta anticompetitiva: “El Comité del Poder Judicial es responsable de examinar la suficiencia de las leyes federales de competencia para proteger contra los monopolios y otras restricciones injustas al comercio. Las ligas deportivas, como la Fórmula 1, operan en un área notable de la ley antimonopolio en la que es necesario cierto grado de colusión para la creación del producto. Sin embargo, cuando una liga deportiva se desvía de sus reglas y prácticas de una manera que reduce la competencia y deprime el interés del consumidor en el producto, la colusión puede equivaler a una conducta anticompetitiva”.

El piloto de Andretti, Jake Dennis se coronó Campeón de la Fórmula E en Roma | Andretti Autosport

En la propia carta además se señalan incongruencias en las que podría haber caído Liberty Media: “Las excusas presentadas para negar la entrada de Andretti Cadillac parecen ser pretextuales, arbitrarias y sin relación con la idoneidad de Andretti Cadillac para competir en la Fórmula 1. Por ejemplo, la Fórmula 1 alegó que un nuevo equipo sólo podía añadir valor a la Fórmula 1 'compitiendo por podios y victorias en carreras'. Sin embargo, la FIA ya había analizado y aprobado las capacidades técnicas de Andretti Cadilac para competir entre los equipos actuales, y la mayoría de los equipos actuales en la Fórmula 1 no cumplen con el estándar de la Fórmula 1 de competir regularmente por 'podios y victorias en carreras'".

Con ambas partes, tanto Libery Media como Andretti, teniendo su sede en Estados Unidos, la Cámara de Representantes utiliza como justificación para estos requerimientos el que los consumidores estadounidenses pueden haberse visto perjudicados por esta decisión: “Los equipos débiles quieren estar protegidos de la competencia en detrimento de los consumidores y un equipo adicional competiría por premios en metálico y patrocinios. Si la Fórmula 1 debe obstaculizar la competencia y dañar a los consumidores para proteger a los competidores fallidos, entonces todo el modelo de Fórmula 1 puede romperse y la entidad no puede esconderse detrás de la necesidad de una liga deportiva para perseguir una conducta anticompetitiva. Retrasar la entrada de Andretti Cadillac en la Fórmula 1 aunque sea por un año perjudicará a los consumidores estadounidenses en beneficio de los equipos de Fórmula 1 en quiebra".

Con todo ello, se ha establecido como fecha límite para una sesión informativa con Liberty Media el próximo 21 de mayo, además de solicitar toda la documentación, extractos de comunicaciones y clausulas referentes no sólo al proceso de evaluación de la candidatura de Andretti/GM, sino también a todas las tarifas anti-dilución y relacionadas con las entradas de nuevos equipos que se acordaron a través del Pacto de la Concordia.